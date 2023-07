Trump: Biden 'Anak Pelacur yang Bodoh' 

IslamTimes - Mantan presiden AS Donald Trump membidik Joe Biden pada pemberhentian kampanye di Pennsylvania pada hari Sabtu (29/7), menyebut penggantinya di Gedung Putih sebagai "presiden paling korup dalam sejarah Amerika".

Mantan presiden AS itu menyarankan bahwa Joe Biden tidak cocok untuk perannya sebagai Panglima Tertinggi"Kami memiliki seseorang yang tidak berada di puncak permainannya," kata Trump tentang Biden kepada kerumunan yang sangat setia di Erie Insurance Arena. “Tidak pernah berada di puncak permainannya. Kami memiliki seorang pria yang bodoh.Trump, kandidat terdepan untuk mendapatkan nominasi Partai Republik untuk mencalonkan diri melawan calon Demokrat Biden dalam pemilihan presiden tahun depan di AS, juga menggunakan platform tersebut untuk mencela beberapa masalah hukum yang masih melibatkannya.Ini termasuk dakwaan federal, yang ditetapkan untuk Mei mendatang, di mana dia akan menjawab tuduhan terkait dengan klaim bahwa dia secara ilegal menyimpan informasi rahasia pemerintah di perkebunan Mar-a-Lago miliknya di Florida. Trump juga dikabarkan akan dikenakan dakwaan federal lainnya, yang ini terkait dengan dugaan perannya dalam kerusuhan 6 Januari 2021 di US Capitol."Mereka menunggu dua setengah, hampir tiga tahun, sehingga mereka dapat mengajukan ini tepat di tengah pemilihan presiden saya karena itu adalah campur tangan pemilihan," kata Trump. Dia menambahkan: “Mereka tidak mendakwa saya; mereka mendakwa Anda. Saya kebetulan berdiri di jalan mereka."Trump juga mencadangkan beberapa retorika pedas untuk saingannya dari Partai Republik, Ron DeSantis, juga menggambarkan gubernur Florida sebagai "bajingan", dan mengatakan bahwa sumbangan keuangan untuk saingannya dari Partai Republik hanya berfungsi untuk memperkuat upaya Biden dalam pemilihan ulang.Trump juga tampaknya memuji beberapa pemimpin asing yang tidak disebutkan namanya sebagai orang yang "sangat cerdas" yang "tahu apa yang mereka lakukan" dan "berada di puncak permainan mereka".Di bagian lain dalam pidatonya yang luas, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak lagi memiliki sistem pers yang bebas dan adil, ketika dia membandingkan liputan media tentang masalah hukumnya dengan apa yang dia sebut sebagai "urusan bisnis korup keluarga kejahatan Biden.""Hanya berita palsu yang Anda dapatkan," kata Trump kepada hadirin. "Mereka menolak untuk membahas keluarga kriminal Biden, tetapi senang meliput dakwaan palsu Donald Trump, yang tidak melakukan kesalahan apa pun."Trump memenangkan negara bagian Pennsylvania dengan tipis dalam pemilihan presiden 2016, mengalahkan Hillary Clinton dengan lebih dari 42.000 suara. Mantan maestro real estat itu mengubah kemenangan bintang reality TV di negara bagian medan pertempuran itu penting untuk kemenangan pemilihannya.[IT/r]