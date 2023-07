China: Bantuan Militer AS ke Taiwan Tidak Akan Menghalangi Keinginannya untuk Menyatukan Pulau Itu

IslamTimes - China menuduh Amerika Serikat mengubah Taiwan menjadi "depot amunisi" setelah Washington mengumumkan paket senjata baru senilai $345 juta untuk China Taipei (Taiwan).

Chen Binhua, juru bicara Kantor Urusan China Taiwan mengeluarkan pernyataan pada Sabtu (30/7) malam yang menentang bantuan militer ke pulau Taiwan yang berpemerintahan sendiri.“Tidak peduli berapa banyak uang pembayar pajak rakyat biasa yang ... pasukan separatis Taiwan habiskan, tidak peduli berapa banyak senjata AS, itu tidak akan menggoyahkan tekad kami untuk menyelesaikan masalah Taiwan, atau menggoyahkan keinginan kuat kami untuk mewujudkan reunifikasi negara kami,” bunyi pernyataan itu.“Tindakan mereka mengubah Taiwan menjadi tong mesiu dan depot amunisi, memperparah ancaman perang di Selat Taiwan,” tambahnya.Washington mengumumkan paket senjata baru untuk China Taipei pada hari Jumat (28/7), pada saat AS berusaha untuk memperbaiki hubungannya yang memburuk dengan Beijing.Untuk paket ini, Washington untuk pertama kalinya menggunakan apa yang dikenal sebagai Presidential Drawdown Authority (PDA), yang memungkinkan AS menarik senjata dan stok lainnya langsung dari inventaris Departemen Pertahanan AS (DoD).Sebelumnya, PDA yang mempercepat proses transfer senjata hanya digunakan untuk pengiriman senjata ke Ukraina.Paket terbaru senilai $345 juta mencakup "sistem pertahanan udara portabel, kemampuan intelijen dan pengawasan, senjata api dan misil" yang akan digunakan untuk menargetkan daratan China.Ini juga mencakup "pendidikan dan pelatihan" untuk penduduk setempat, sebuah langkah yang sangat merugikan yang bertujuan untuk menanamkan benih pemisahan diri di benak kaum muda sehingga mengubahnya menjadi umpan meriam bagi para separatis yang berkuasa.Pada akhir Mei, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan kepada anggota parlemen bahwa paket senjata, amunisi, dan peralatan yang “signifikan” akan “segera” datang ke Taiwan, bagian dari senjata senilai $1 miliar yang telah disetujui Kongres AS dalam PDA untuk Taipei .Selain itu, pembelian senjata Taipei sebelumnya dari Amerika Serikat telah mencakup amunisi 30mm dan peralatan terkait senilai $332,2 juta, serta material militer logistik senilai $108 juta.Sementara itu, surat kabar China Daily yang dikelola pemerintah menulis dalam tajuk rencana pada hari Sabtu bahwa Washington mengobarkan api perang dengan penjualan senjata ke Taiwan.Paket senjata yang baru diumumkan menunjukkan Washington tampaknya berusaha mengekspor perang ke Asia-Pasifik sebagai bagian dari strategi penahanannya terhadap China, katanya.Dikatakan penjualan senjata ke Taipei mengkhianati janji baru-baru ini dari pejabat senior AS untuk tidak mengambil sikap anti-Beijing dan menunjukkan dukungan untuk gerakan separatis di pulau itu.Hubungan antara Washington dan Beijing tetap tegang karena berbagai masalah, termasuk ketidakpatuhan AS terhadap prinsip "Satu China" yang dikonfirmasi secara internasional, perang dagang, sengketa wilayah di Laut China Selatan dan Timur, dan pembatasan Presiden AS Joe Biden pada ekspor chip semikonduktor, antara lain.Beijing menggambarkan masalah Tionghoa Taipei sebagai masalah paling sensitif dan penting dalam hubungannya dengan AS, dan topik tersebut tetap menjadi sumber gesekan yang konstan antara dua kekuatan dunia.[IT/r]