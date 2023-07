Para Wanita Karbala: Model Perlawanan dan Ketahanan Zainabi di Dunia Saat Ini*

IslamTimes - Ada dua elemen mendasar dari pertempuran abadi Karbala yang tanpanya kemenangan ilahi bagi laki-laki dan perempuan yang saleh tidak akan mungkin terjadi: kesyahidan dan penyebaran risalah ilahi Islam yang ingin dihilangkan oleh sistem tirani.

Jika Imam Hussain (as) adalah 'Pemimpin Para Martir Karbala', Sayyidah Zainab (as) adalah 'Pemimpin Para Utusan Karbala.'Jika Imam Hussain (as) dan sekelompok kecil sahabatnya yang setia dengan berani berjuang melawan rezim tirani Bani Umayyah Yazid dengan pedang mereka dan mempersembahkan pengorbanan tertinggi, Sayyidah Zainab (as) dan wanita lain dari rumah tangga suci berperang dengan kata-kata tertulis dan lisan.Sederhananya, pergerakan Karbala tidak akan bertahan selama empat belas abad tanpa Sayyidah Zainab (as) dan apa yang dia capai setelah Karbala. Dia adalah penyelamat Karbala.Peran yang ditahbiskan oleh Tuhan ini diberikan kepada para wanita Ahlulbayt (keluarga Nabi SAW), karena Imam Husain (AS) sebelum dia meninggalkan Madinah melihat Nabi Muhammad (SAW) dalam mimpinya mengatakan kepadanya: “Sesungguhnya Allah menghendaki untuk melihat Anda mati syahid. . Sesungguhnya Allah berkehendak melihat keluargamu sebagai tawanan”.Meskipun tidak ada kelangkaan revolusi sepanjang sejarah, tidak pernah kita melihat seluruh keluarga berpartisipasi dan menjadi martir dalam pertempuran: saudara laki-laki, anak laki-laki, keponakan serta sahabat.Apa rahasia yang memberikan keyakinan yang begitu besar kepada keluarga dan sahabat Imam Hussain (as), yang menerima kesyahidan dan tawanan pada hari Asyura yang menentukan?Ini adalah sesuatu yang tidak biasa dan menunjukkan filosofi keberadaan manusia, yang mengatakan kepalsuan tidak boleh menang atas kebenaran.Ketika Sayyidah Zainab (AS), di pengadilan Yazid, berkata bahwa dia tidak melihat apa-apa selain keindahan, dia meramalkan kemenangan kaum tertindas atas para penindas, generasi demi generasi yang akan datang.Salah satu contoh paling terkenal adalah ketika cucu Nabi Muhammad (as) menghadapi Yazid di istananya di Damaskus dan menyampaikan pidato yang kuat.“Rencanakan rencanamu, dan perjuangkan sebanyak yang kamu bisa, karena demi Allah kamu tidak akan pernah menghapus ingatan kami, atau membunuh wahyu kami, atau memahami jangkauan kami” Sayyida Zainab (as) menyatakan di tengah keheningan yang mencengangkan."Tapi ingat bahwa kamu hanya memotong kulitmu sendiri, dan dagingmu sendiri berkeping-keping".Dia memberi tahu Yazid dan antek-anteknya bahwa dengan tindakan yang mereka lakukan terhadap keluarga suci di Karbala dan setelah Karbala, mereka hanya mendapatkan rasa malu dan penghinaan untuk diri mereka sendiri, karena kebenaran selalu menang atas kepalsuan dan kekuatan selalu pasti akan lenyap.Pada saat yang sama, dia membayangkan keindahan dalam peristiwa yang terjadi di Karbala, yang menghidupkan kembali dan mengkonsolidasikan Islam, sebuah agama yang diwahyukan oleh Allah kepada kakeknya Nabi Muhammad (SAW).Pidato ini, yang kuat, ringkas, berani, dan meramalkan masa depan, disampaikan pada titik terlemahnya ketika dia ditangkap sebagai tawanan, ketika dia berduka atas saudara laki-lakinya yang tercinta dan ketika dia mengkhawatirkan anak-anak kecil yang dilanda kesedihan karavannya.Mengambil inspirasi dari Karbala, ketika mantan pemimpin gerakan perlawanan Islam di Lebanon beberapa dekade yang lalu dengan terkenal menyatakan "Israel telah jatuh", beberapa tidak menganggap serius pernyataan tersebut, seperti yang dikatakan pada saat negara yang salah berada. puncak kekuatannya dan gerakan perlawanannya tidak sekuat sekarang ini.Jelas disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa "kepalsuan pasti akan musnah", dan segala bentuk penindasan tidak akan pernah dapat dipertahankan karena penindasan pada hakikatnya tidak alami.Sayyeda Zainab (as) adalah komandan perang lunak yang secara efektif menggagalkan plot jahat musuh, bahkan saat dia ditawan, menderita cobaan terburuk.Dia mendemonstrasikan bagaimana perempuan dalam Islam dapat menjadi pembuat perubahan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik. Bersama Imam Sajjad (as), dia mendefinisikan kembali konsep perlawanan dan ketahanan.Wanita Muslim saat ini, yang terbelah antara Barat yang "liberal, feminis" dan Timur yang "terbelakang, berbudaya", harus melihat model peran wanita seperti Sayyidah Zainab (as) dan ibunya Sayyidah Fatima (as), yang sejarahnya Fadak khotbah masih dikenang oleh para pencari keadilan.Hari ini, kita melihat wanita meniru wanita keluarga suci di Republik Islam Iran, di mana Hijab dipandang sebagai komponen penting untuk memperkuat institusi keluarga dan memfasilitasi partisipasi wanita dalam urusan sosial-politik negara.Imam Khomeini, pendiri Revolusi Islam, berbicara kepada sekelompok cendekiawan setelah Revolusi Islam 1979, berkata: "Apakah menurut Anda pidato Anda yang menjatuhkan Shah? Wanita-wanita inilah, perlakukan mereka dengan hormat!"Dia mengakui peran perempuan selama revolusi yang menggulingkan rezim Pahlevi dan mendirikan pemerintahan Islam di Iran. Wanita berada di garis depan, membantu pria saat mereka melawan rezim otoriter yang didukung Barat. Mereka terus aktif hari ini, di berbagai bidang.Karbala juga memberikan pelajaran tentang semangat tidak mementingkan diri sendiri seperti yang dicontohkan oleh para wanita keluarga suci. Misalnya, Ummul Banin (as), ibu dari Abolfazl Abbas (as), yang berada di Madinah selama pertempuran Karbala, menanyakan kesejahteraan Imam Hussain (as) dari Sayyidah Zainab ketika kafilah kembali, bukan nasibnya. dari anak-anaknya sendiri.Ketika dia diberitahu bahwa keempat anaknya mati syahid, jawabannya mengharukan: "Semoga keluargaku dikorbankan untuknya (Imam Hussain as)!"Budaya tidak mementingkan diri sendiri ini terlihat di Iran pada pertengahan 1980-an ketika para wanita mengirim anak, pasangan, dan saudara mereka untuk mempertahankan Republik Islam dari rezim Baath.Sekali lagi, ketika Zionis menyerang Lebanon selatan pada Juli 2006, dan ketika kelompok teroris Daesh mengepung tempat suci di Irak dan Suriah.Saat ini, laki-laki dan perempuan Muslim sama-sama harus membuka kedok wajah sebenarnya dari para penindas, di mana pun mereka berada, dan tugas ini tidak kalah pentingnya dengan tugas Sayyed Zainab (AS).Orang yang berhati nurani harus memberikan darah atau menyampaikan pesan darah itu kepada generasi mendatang. Martir Bint Al-Huda, saudara perempuan Martir Baqir al-Sadr, adalah contoh utama wanita kontemporer yang mewujudkan kebajikan Sayyidah Zainab (as).Islam tidak membedakan jenis kelamin dalam hal aktivisme, dan para wanita Karbala membuktikan bahwa wanita juga dapat membawa revolusi dan menggulingkan kerajaan yang perkasa.[IT/r]*Batul Subeiti adalah insinyur energi, aktivis politik, dan penulis yang berbasis di Inggris.