Bekerja Sama dengan Teroris Takfiri, AS Mempertimbangkan Serangan Multi-front di Suriah

Islam Times - Dalam sebuah tulisan yang dimuat situs Press TV pada Sabtu, Robert Inlakesh mengatakan bahwa miiliter AS menyiapkan sekitar 2.500 anggota layanan untuk ditempatkan di wilayah Asia Barat, karena pasukan proksi di timur laut Suriah dan daerah al-Tanf mencari aliansi potensial dengan teroris Takfiri di provinsi barat laut Idlib.

Para pengamat menilai, ketegangan yang mendidih antara pasukan pemerintah Suriah dan pasukan pendudukan AS di negara Arab yang dilanda perang itu, akan menjadi penanda bahwa lebih banyak kekerasan akan terjadi.Menurut sebuah laporan yang diterbitkan di media lokal New York pada pertengahan Juli, sekitar 2.500 tentara Divisi Gunung ke-10 dikirim "untuk bertempur" di Irak dan Suriah.Tidak jelas berapa banyak tentara dari divisi infanteri ringan yang akan dikirim untuk operasi di dua negara Asia Barat tersebut.Namun, jumlah pasukan yang akan dikirim itu sesuai dengan laporan dari surat kabar Turki, Yeni Safak, yang mengklaim Washington sedang bersiap untuk mengirim 2.500 tentara ke timur laut Suriah.AS saat ini mempertahankan, setidaknya di depan umum, bahwa ia memiliki sekitar 900 anggota dinas tugas aktif yang dikerahkan ke Suriah, jumlah yang diperkirakan jauh lebih tinggi.Jika AS benar-benar mengirimkan pasukan tambahan ke wilayah tersebut, hal itu dapat mengindikasikan bahwa tujuannya telah sedikit berubah di timur laut negara tersebut.Pada saat ini, Amerika menduduki kira-kira sepertiga wilayah Suriah dan melakukannya tanpa persetujuan kongres. Melalui pendudukan - yang menggunakan Pasukan Demokrat Suriah Kurdi (SDF) untuk mempertahankannya - Amerika menyandera tanah pertanian paling subur dan sekitar 90 persen gas alam Suriah dari pemerintah Damaskus.Selama beberapa tahun terakhir, Tentara Arab Suriah (SAA) dan sekutunya yang berbasis di provinsi Deir Ezzor, telah bosan dengan kehadiran pasukan AS yang berkelanjutan di dalam wilayah mereka.Pada 23 Maret, Departemen Pertahanan AS (DoD) mengumumkan "serangan balasan" terhadap sasaran di Deir Ezzor, menyusul serangan UAV terhadap pasukannya di al-Hasakah.“Sebelumnya hari ini, seorang kontraktor AS tewas dan lima anggota layanan AS serta satu kontraktor AS lainnya terluka setelah kendaraan udara tak berawak satu arah menghantam fasilitas pemeliharaan di pangkalan koalisi dekat Hasakah di timur laut Suriah sekitar pukul 1:38 malam waktu setempat,” bunyi pengumuman tersebut.Serangan udara koalisi AS memicu tanggapan luas yang tidak biasa dari SAA dan sekutunya, yang membalas dan menyebabkan enam cedera otak traumatis, menurut laporan AS.Pada saat itu, pada bulan Maret lalu, seorang sumber politik Suriah mengatakan bahwa langkah baru-baru ini oleh Suriah dan sekutunya adalah "tanggapan langsung" terhadap gelombang eskalasi Israel terhadap negara yang dimulai tahun lalu.“Jika Anda ingat pada Agustus 2022, ada pertikaian serupa antara Amerika dan pasukan perlawanan di Suriah timur laut,” katanya, memohon anonimitas.Sumber kedua juga mengatakan bahwa perintah telah diberikan untuk secara langsung menargetkan orang Amerika dan tidak hanya melepaskan tembakan peringatan. Namun, tidak ada rincian lebih lanjut yang diungkapkan.Pada pertengahan Juli, AS mulai membentengi pangkalan pendudukannya di sekitar ladang minyak dan gas Conoco dan al-Omar, dengan pasukan milik proksi SDF mereka.Menurut sumber Al-Mayadeen pada saat itu, Washington memberi tahu SDF dan milisi yang berafiliasi dengannya “untuk mempersiapkan setiap serangan ke wilayah tersebut dari tepi Barat Sungai Efrat” dan AS “menugaskan Tentara Pembebasan Suriah untuk memobilisasi, untuk menghadapi serangan apa pun di area 55 kilometer di Al-Tanf".Laporan yang muncul di 'TV Suriah' pro-oposisi menunjukkan bahwa kelompok teroris yang berbasis di provinsi Idlib, Hayat Tahrir al-Sham, telah menjadi tuan rumah beberapa delegasi SDF dari timur laut Suriah selama beberapa bulan.Kedua pihak diduga telah mencapai kesepakatan tentang pengangkutan bahan bakar dari timur laut Suriah ke Idlib, yang tampaknya terjadi setelah Hayat Tahrir al-Sham mulai menghadapi tekanan yang meningkat dari Turkiye di Aleppo utara.Pembicaraan antara kelompok teroris Idlib Takfiri yang dominan dan SDF tampaknya mengeksplorasi kemungkinan pemerintahan sipil Hayat Tahrir al-Sham-SDF bersama dimana SDF dilaporkan mengklaim bahwa AS mendukung gagasan untuk menyatukan dua kubu militan.Seorang sumber yang memiliki pengetahuan mendalam tentang situasi keamanan saat ini di Suriah, dan yang memilih untuk tetap anonim, mengatakan kepada situs web Press TV bahwa “langkah-langkah ini rumit, bahkan jika ini bukan serangan, satu-satunya hal yang akan mengubah skenario saat ini adalah normalisasi Turkiye-Suriah dan kemungkinan operasi anti-SDF”.Yang juga menarik dari perkembangan ini adalah bahwa hubungan AS-Rusia di dalam Suriah juga memburuk, dengan Washington menuduh jet tempur Rusia merusak drone AS pada 23 Juli; diduga menggunakan suar untuk menyebabkan kerusakan.Kubu teroris Idlib dan proksi AS di timur laut Suriah dan al-Tanf tampaknya bersatu, pada saat pasukan Amerika dikerahkan ke daerah tersebut di tengah ketegangan antara pasukan pendudukan mereka dan militer pemerintah Suriah.Sebuah jalan yang memungkinkan, jika AS melakukan strategi ofensif baru terhadap SAA dan sekutunya di Suriah, adalah melalui kemungkinan normalisasi hubungan antara Ankara dan Damaskus, menurut pengamat.Meskipun tidak ada terobosan antara Turkiye dan Suriah, kedua negara terlibat dalam dialog yang bertujuan memulihkan hubungan di antara mereka.Para ahli mengatakan alasan mengapa hal ini sangat penting untuk memerangi potensi plot Amerika melawan pemerintah Suriah dan sekutunya adalah karena kerja sama Ankara dengan Damaskus dapat mengakhiri berbagai masalah teritorial di negara tersebut.Turkiye saat ini menempati dua kantong kecil di utara Suriah, sementara secara aktif mengancam serangan terhadap SDF Kurdi, yang dituduh dijalankan oleh YPG dan karenanya, menjadi ancaman teroris di perbatasannya.Jika Turkiye memaksakan serangan ke Suriah timur laut, memberikan pukulan signifikan lainnya kepada kelompok bersenjata Kurdi di sana, Turkiye juga akan memaksa AS untuk kembali meninggalkan proksi SDF-nya, seperti yang terjadi pada 2018 dan 2019.Jika AS menarik diri untuk sementara, ini akan memberikan peluang sempurna bagi SAA dan sekutunya untuk menyeberangi Sungai Efrat dan membebaskan ladang minyak mereka, yang kemungkinan besar tidak akan mampu dimiliki oleh SDF sendiri.Inilah sebabnya, jika Washington menerapkan strategi baru untuk lebih menghukum Suriah dan rakyatnya, serangan militer Turki mungkin merupakan cara paling sederhana untuk mengakhirinya dengan cepat.[IT/AR]