Pakistan Mengadakan Pemakaman, Pemerintah Berjanji Menemukan Dalang Pengeboman Maut

Polisi Pakistan (NPR).

Islam Times - Pakistan mengadakan pemakaman pada hari Senin untuk para korban bom bunuh diri besar-besaran yang menargetkan pertemuan ulama pro-Taliban pada hari sebelumnya ketika jumlah korban tewas naik menjadi sedikitnya 45 dan pemerintah berjanji untuk memburu mereka yang berada di belakang serangan itu, NPR melaporkan.

Tidak ada yang langsung mengaku bertanggung jawab atas pengeboman hari Minggu, yang juga melukai hampir 200 orang. Polisi mengatakan penyelidikan awal mereka menunjukkan afiliasi regional kelompok Negara Islam mungkin berada di balik serangan itu.Para korban semuanya dari partai Jamiat Ulama Islam yang dipimpin ulama garis keras dan politikus Fazlur Rehman. Dia sendiri tidak menghadiri rapat umum yang diadakan di bawah tenda besar dekat pasar di Bajur, sebuah distrik di provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang berbatasan dengan Afghanistan.Afiliasi regional IS - dikenal sebagai Negara Islam di Provinsi Khorasan - berbasis di provinsi tetangga Nangarhar Afghanistan dan merupakan saingan dari Taliban Afghanistan. Bajur adalah kubu Taliban Pakistan – sekutu dekat pemerintah Taliban Afghanistan – sebelum beberapa serangan tentara Pakistan yang berakhir pada 2016 mengklaim telah mengusir mereka dari daerah tersebut.Para pendukung ulama itu berkumpul di Bajut pada Minggu sebagai bagian dari persiapan partai mereka untuk pemilihan parlemen berikutnya, yang diperkirakan sekitar bulan Oktober atau November setelah masa jabatan lima tahun parlemen saat ini berakhir.Perdana Menteri Shehbaz Sharif diperkirakan membubarkan parlemen pada Agustus untuk membuka jalan bagi pemungutan suara. Partai Rehman adalah bagian dari pemerintahan koalisi Sharif, yang berkuasa pada April 2022 dengan menggulingkan mantan Perdana Menteri Imran Khan melalui mosi tidak percaya di badan legislatif.Khan kemudian pada hari Minggu juga mengutuk pengeboman itu, karena belasungkawa terus mengalir dari seluruh negeri. Puluhan orang yang mengalami luka ringan dipulangkan dari rumah sakit sementara yang terluka parah dibawa ke kota Peshawar dengan helikopter tentara. Korban tewas pada Minggu dilaporkan menjadi 44 tetapi meningkat menjadi 45 pada Senin karena orang yang terluka parah meninggal di rumah sakit, kata dokter Gul Naseeb.Sharif menelepon Rehman untuk menyatakan belasungkawa dan meyakinkan ulama bahwa mereka yang mengatur serangan itu akan dihukum. Pengeboman itu juga menuai kecaman nasional, dengan partai-partai yang berkuasa dan oposisi menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban. Kedutaan Besar AS dan Rusia di Islamabad juga mengutuk serangan itu.Abdul Rasheed, seorang pemimpin senior di partai Rehman mengatakan pengeboman itu ditujukan untuk melemahkan partai tetapi "serangan seperti itu tidak dapat menghalangi tekad kami."Taliban Pakistan juga menjauhkan diri dari serangan itu. Tehreek-e-Taliban Pakistan, atau TTP, yang dilarang, mengatakan serangan itu bertujuan untuk membuat kelompok Islam saling bertikai. Zabihullah Mujahid, juru bicara Taliban Afghanistan, memposting di platform media sosial X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter, bahwa "kejahatan semacam itu tidak dapat dibenarkan dengan cara apa pun."Pengeboman itu terjadi beberapa jam sebelum kedatangan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng di Islamabad, di mana pada hari Senin dia akan berpartisipasi dalam sebuah acara untuk menandai satu dekade Koridor Ekonomi China-Pakistan, sebuah paket luas di mana Beijing telah menginvestasikan miliaran dolar di Pakistan.Dalam beberapa bulan terakhir, China telah membantu Pakistan menghindari gagal bayar pembayaran negara. Beberapa warga negara China juga menjadi sasaran militan di barat laut Pakistan dan di tempat lain.Feroz Jamal, menteri penerangan provinsi, mengatakan polisi "menyelidiki serangan ini dalam semua aspek."Pengeboman hari Minggu adalah salah satu dari empat serangan terburuk di barat laut Pakistan sejak 2014, ketika 147 orang, sebagian besar anak sekolah, tewas dalam serangan Taliban di sebuah sekolah yang dikelola tentara di Peshawar.Pada bulan Januari, 74 orang tewas dalam pemboman di sebuah masjid di Peshawar. Dan pada bulan Februari, lebih dari 100 orang, sebagian besar polisi, tewas dalam pemboman di sebuah masjid di dalam kompleks markas polisi Peshawar dengan keamanan tinggi.[IT/AR]