UEA Akan Mengadakan Latihan Udara Pertama dengan China, Mengakhiri Ketergantungan pada AS

IslamTimes - Uni Emirat Arab (UEA) akan mengadakan latihan militer udara pertamanya dengan China bulan depan di wilayah Xinjiang China, menandai tanda yang jelas bahwa negara Arab itu menjauhkan diri dari Washington untuk mengejar multilateralisme.

Mengumumkan perkembangan pada hari Senin (31/7), Kementerian Pertahanan China mengatakan latihan gabungan Angkatan Udara yang akan datang, bernama Falcon Shield-2023, adalah bagian dari kesepakatan tahunan yang dicapai antara Beijing dan Abu Dhabi yang bertujuan untuk memperdalam kerja sama antara militer China dan UEA serta “meningkatkan saling pengertian dan kepercayaan.”Pengumuman itu muncul ketika Beijing telah menandatangani "kesepakatan bersejarah" dengan kerajaan Teluk Persia yang kaya minyak untuk mengekspor jet latih canggih L-15 yang dikembangkan China.Industri penerbangan China mengumumkan perjanjian itu pada bulan Februari, setahun setelah Kementerian Pertahanan UEA pertama kali mengatakan ingin menandatangani kontrak dengan China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC) untuk mendapatkan pelatihan L-15 dan pesawat tempur ringan. .L-15 adalah platform supersonik dua tempat duduk, bermesin ganda yang dibangun untuk memenuhi permintaan pelatihan pilot. Pesawat dilaporkan memberikan peningkatan keselamatan pilot sambil memotong biaya pelatihan dibandingkan dengan pesaing.Model pesawat L-15 dengan kemampuan pengisian bahan bakar udara saat ini dipamerkan di pameran pertahanan IDEX 2023 di Abu Dhabi.Pembelian L-15 juga dilakukan karena UEA, yang secara eksklusif mengandalkan AS dan Eropa Barat untuk membeli perangkat keras militer dalam jumlah besar, mengadopsi perubahan kebijakan yang terlihat bertujuan untuk mendiversifikasi pilihannya.Kembali pada bulan Juni, Kementerian Luar Negeri UEA mengatakan bahwa negara tersebut telah menarik diri dari koalisi maritim pimpinan AS setelah evaluasi ekstensif atas kebutuhan keamanannya.“Sebagai hasil evaluasi berkelanjutan kami atas kerja sama keamanan yang efektif dengan semua mitra, dua bulan lalu, UEA menarik partisipasinya dalam Pasukan Maritim Gabungan,” katanya dalam sebuah pernyataan.UEA juga mengatakan berkomitmen untuk melakukan dialog dan keterlibatan diplomatik untuk memajukan keamanan dan stabilitas regional serta memastikan keselamatan navigasi di dekat pantainya sesuai dengan hukum internasional.Keputusan tersebut menandai momen penting dalam lanskap geopolitik kawasan, mengubah dinamika kerja sama internasional dalam keamanan maritim.Apa yang disebut Pasukan Maritim Gabungan (CMF) dibentuk pada 2019 di bawah kepemimpinan AS setelah serangkaian insiden di perairan regional, jauh dari perairan teritorial AS.Kelompok itu terdiri dari 34 negara, berkantor pusat di pangkalan angkatan laut AS di Bahrain, dan mengklaim aktif dalam “keamanan, kontra-terorisme, dan kontra-pembajakan” di Laut Merah dan Teluk Persia.Wilayah ini adalah rumah bagi beberapa rute pengiriman terpenting di dunia, dan sejak 2019, kapal tanker minyak sering diserang atau disita.UEA dengan posisi strategisnya di sepanjang rute perdagangan maritim yang vital telah menjadi peserta aktif dalam koalisi pimpinan AS di Suriah dan Irak untuk memerangi kelompok teroris Daesh, yang dilaporkan secara luas telah dilatih, dipasok, dan dibiayai oleh AS. dan negara klien regionalnya, termasuk UEA.Alasan di balik penarikan tiba-tiba UEA dan semakin dekat dengan negara-negara kawasan dianggap oleh pengamat regional sebagai hasil dari dinamika kekuatan yang berubah dan penurunan pengaruh AS yang terus berlanjut di Asia Barat di tengah meningkatnya kekuatan pertahanan dan ketegasan Iran di kawasan.[IT/r]