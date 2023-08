Juru Bicara: Iran Tidak Akan Pernah Mengadakan Pembicaraan dengan AS Atas Dasar Kepercayaan

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan Tehran tidak akan pernah memasuki negosiasi dengan AS atas dasar kepercayaan, menegaskan kembali kesiapan Iran untuk melanjutkan pembicaraan tentang penghapusan sanksi sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

Berbicara kepada wartawan pada konferensi pers mingguan pada hari Senin (31/7), Nasser Kanaani mengatakan sikap Iran terhadap pemerintah AS selalu transparan.“Kami tidak akan pernah mengadakan pembicaraan dengan AS atas dasar kepercayaan. JCPOA juga bukan hasil dari kepercayaan kami pada AS,” dia menggarisbawahi.Ditanya tentang rekaman audio yang bocor yang mengungkapkan bahwa mantan utusan AS untuk Iran, Rob Malley, berusaha untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 hanya untuk meningkatkan tekanan pada Iran atas masalah lain, Kanaani mengatakan, “Apa yang dikatakan orang itu masuk dalam lingkup AS. pemerintah yang harus membuat hal-hal yang jelas. Namun, Iran sedang melakukan negosiasi tentang penghapusan sanksi atas dasar kepentingan nasionalnya dan untuk memulihkan hak-hak Iran.“Garis merah Iran adalah kepentingan nasionalnya. Kami siap untuk mengejar dan mengakhiri pembicaraan, ”kata juru bicara itu.Kanaani mencatat bahwa Iran menjalankan diplomasi sesuai dengan kepentingan nasionalnya dan isi Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), menambahkan, “Kami sedang berupaya agar sanksi kejam dicabut dan membuat semua pihak, termasuk AS, kembali ke JCPOA secara bertanggung jawab.”“JCPOA dapat dilanjutkan kapan pun pihak lain siap dan kami memastikan komitmen pihak lain. Sebagai satu-satunya pihak yang telah berperilaku bertanggung jawab, kami siap melanjutkan negosiasi untuk memenuhi kepentingan nasional negara tersebut,” tambah juru bicara tersebut.Sejak April 2021, beberapa putaran pembicaraan antara Iran dan lima pihak yang tersisa di JCPOA - Inggris, Prancis, Jerman, China, dan Rusia - telah diadakan untuk membawa AS kembali ke kesepakatan Iran.Pembicaraan itu, bagaimanapun, telah mengecualikan diplomat Amerika karena penarikan negara mereka dari kesepakatan itu.[IT/r]