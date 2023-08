Jajak Pendapat: Kepercayaan Orang Amerika pada Militer AS Terendah dalam Dua Dekade

IslamTimes - Kepercayaan publik terhadap militer AS terus menurun selama lima tahun terakhir dan sekarang berada pada level terendah dalam dua dekade, kata sebuah jajak pendapat baru-baru ini.

Jajak pendapat yang dilakukan oleh Gallup dan hasilnya dilaporkan pada hari Senin (31/7), dilakukan antara 1 dan 22 Juni.Itu menunjukkan bahwa hanya 60 persen orang Amerika saat ini menyatakan "banyak" kepercayaan pada militer negara itu, yang merupakan angka terendah yang tercatat dalam 20 tahun terakhir.Laporan Gallup mengatakan kepercayaan pada militer AS "umumnya berada di atas 70 persen" setelah serangan 9/11 dan bertahan di sana selama dua dekade berikutnya. Namun, turun menjadi 69 persen setelah keluarnya Amerika Serikat dari Afghanistan pada 2021, 64 persen pada 2022, dan 60 persen pada 2023.Angka tersebut "terakhir serendah ini pada tahun 1997 dan belum pernah turun sejak tahun 1988, ketika 58 persen percaya diri," kata laporan Gallup."Penurunan tahun ini terjadi di semua kelompok identifikasi partai, dengan Partai Republik tetap yang paling mungkin untuk mengungkapkan kepercayaan dan independen menjadi yang paling tidak mungkin," tambahnya.Meskipun Gallup mengaitkan penurunan tersebut dengan penarikan Amerika Serikat yang dilakukan dengan buruk dari Irak dan Afghanistan, banyak analis juga mengaitkan defisit kepercayaan dengan pasokan senjata berat Washington ke Ukraina, yang telah terlibat dalam perang dengan Rusia sejak Februari lalu.Bulan lalu, Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan Colin Kahl mengakui bahwa bantuan militer Amerika Serikat ke Ukraina telah menempatkan industri senjata negara itu di bawah tekanan.Menurut Kahl, Washington telah memberikan hampir $40 miliar bantuan militer ke Kiev sejak awal perang.Indeks kepercayaan tahun ini mencerminkan penurunan empat poin persentase dibandingkan tahun lalu, ketika sebuah think tank Amerika menilai tingkat kemampuan militer AS sebagai "lemah", dengan mengatakan bahwa mereka tidak mampu memenangkan satu perang melawan musuh bebuyutan China dan Rusia sendirian .Laporan yang disiapkan oleh Heritage Foundation yang berbasis di Washington hanya menilai Korps Marinir sebagai "kuat", sambil memberi Angkatan Darat peringkat "marginal", mengevaluasi Angkatan Luar Angkasa dan Angkatan Laut sebagai "lemah", dan menganggap Angkatan Udara "sangat lemah."[IT/r]