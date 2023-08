Think Tank Amerika: Dukungan Kesepakatan Normalisasi dengan Israel Menurun di Negara-negara Teluk Persia

IslamTimes - Temuan terbaru oleh think tank Amerika pro-Zionis Israel menunjukkan bahwa dukungan untuk kesepakatan normalisasi yang ditengahi AS antara Zionis Israel dan negara-negara Arab telah anjlok di negara-negara Arab Teluk Persia.

Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh Washington Institute for Near East Policy, hanya 27 persen responden di Uni Emirat Arab (UEA) dan 20 persen di Bahrain yang menganggap kesepakatan itu positif untuk wilayah tersebut.Kelompok itu menambahkan bahwa angkanya masing-masing 47 dan 45 persen di kedua negara pada tahun 2020, ketika apa yang disebut Abraham Accords ditagih sebagai bagian dari proses yang konon berusaha mendorong Israel untuk menangani konfliknya yang telah berlangsung selama puluhan tahun dengan Palestina.Di Arab Saudi, yang belum menormalkan hubungannya dengan Zionis Israel meskipun ada dorongan dari Washington, dukungan untuk perjanjian itu juga turun setengah hingga 20 persen.Arab Saudi mengatakan pihaknya berkomitmen pada apa yang disebut Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002, yang mengkondisikan normalisasi hubungan dengan Israel pada pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dalam perbatasan tahun 1967.Mei lalu, Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman mengatakan pada pertemuan Liga Arab di kota pelabuhan Laut Merah Jeddah bahwa “Masalah Palestina adalah dan tetap menjadi isu sentral bagi negara-negara Arab, dan itu menjadi prioritas utama kerajaan.”“Kami tidak akan menunda memberikan bantuan kepada rakyat Palestina dalam memulihkan tanah mereka, memulihkan hak-hak mereka yang sah dan mendirikan negara merdeka di perbatasan tahun 1967 dengan al-Quds Timur sebagai ibukotanya,” katanya.Menyusul laporan tersebut, Anna Jacobs, Analis senior negara-negara Teluk Persia di Crisis Group, mengatakan bahwa terlalu sering opini publik di negara-negara Teluk Persia diremehkan sebagai faktor dalam pengambilan keputusan pemerintah.“Opini publik lebih penting bagi perhitungan para pemimpin di Teluk Persia daripada yang dipikirkan banyak pengamat,” katanya saat mengomentari temuan dan kemungkinan pemulihan hubungan antara Zionis Israel dan Arab Saudi.UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko menandatangani perjanjian normalisasi yang ditengahi AS dengan Israel pada tahun 2020, menuai kecaman dari warga Palestina yang mengecam kesepakatan itu sebagai “tikaman di belakang perjuangan Palestina dan rakyat Palestina.”Ketegangan tinggi di Tepi Barat yang diduduki dalam beberapa bulan terakhir, dengan militer Israel melakukan serangan hampir setiap malam dan Palestina menanggapi dengan serangan balasan.Lebih dari 200 warga Palestina, termasuk 35 anak-anak, telah dibunuh oleh Zionis Israel sejak awal tahun ini.Sebanyak 165 orang tewas di Tepi Barat dan al-Quds Timur, menjadikan tahun 2023 salah satu tahun paling berdarah di wilayah pendudukan Palestina. 36 orang lainnya tewas di Jalur Gaza.[IT/r]