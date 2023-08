Pejabat AS dan Taliban Bertemu untuk Pertama Kalinya setelah Pengambilalihan Afghanistan

IslamTimes - Perwakilan senior Taliban dan delegasi pejabat AS membahas stabilitas ekonomi dan perdagangan narkoba dalam pembicaraan dua hari di ibu kota Qatar, Doha, dua tahun setelah Taliban kembali berkuasa.

Kedua belah pihak membahas langkah-langkah membangun kepercayaan selama pembicaraan dua hari, termasuk pencabutan sanksi dan larangan perjalanan serta pengembalian aset bank sentral Afghanistan yang disimpan di luar negeri, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan pada hari Senin (31/7).Abdul Qahar Balkhi menambahkan bahwa isu-isu termasuk hak asasi manusia dan pemberantasan narkotika juga diangkat selama pembicaraan yang dimulai pada hari Sabtu (29/7).Departemen Luar Negeri AS juga mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin bahwa pihak AS “menyuarakan keterbukaan untuk melanjutkan dialog tentang kontra-narkotika,” menambahkan siap “untuk dialog teknis mengenai masalah stabilisasi ekonomi segera.”Itu juga terdengar positif tentang "penurunan penanaman yang signifikan" bunga poppy musim tanam ini di bawah larangan tahun 2022.Pabrik opium poppy telah lama digunakan di Afghanistan untuk pembiayaan dan pendapatan. Menurut PBB pada tahun 2020, Afghanistan mengekspor 85% opium dunia. Namun, Taliban telah melarang menanam tanaman ini sejak mereka berkuasa.Ini adalah pertama kalinya pejabat Afghanistan dan AS bertemu setelah Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021.Taliban kembali berkuasa di Afghanistan ketika pasukan asing pimpinan AS mundur setelah konflik 20 tahun.Taliban terus berjuang dengan situasi kemanusiaan yang memburuk dengan cepat di negara itu di tengah sanksi AS yang melumpuhkan dan kekurangan dana.Warga Afghanistan mengatakan Washington telah memulai perang ekonomi yang berbahaya melawan mereka.Administrasi Presiden AS Joe Biden telah membekukan lebih dari $7 miliar aset Afghanistan sejak pasukannya ditarik dari negara itu.Sanksi tersebut telah mendorong ekonomi Afghanistan ke ambang kehancuran, karena 97 persen warga Afghanistan hidup dalam kemiskinan. Rakyat Afghanistan dan badan-badan internasional menyerukan pencairan dana beku yang telah menimbulkan krisis kemanusiaan di negara yang terkurung itu.[IT/r]