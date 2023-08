Menlu Iran: Israel 'Sumber Utama' Ketidakstabilan di Kawasan Asia Barat

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian menyebut rezim Zionis Israel sebagai sumber utama ketidakstabilan di Asia Barat, menekankan bahwa wilayah tersebut belum dan tidak akan acuh tak acuh terhadap gerakan entitas pendudukan.

Amir-Abdollahian membuat pernyataan dalam konferensi pers bersama dengan timpalannya dari Suriah Faisal Mekdad di ibukota Tehran pada hari Senin (31/7).Diplomat Iran menyoroti upaya konstan Republik Islam untuk mencapai “perdamaian, stabilitas, dan keamanan abadi” di wilayah tersebut, dan mengutuk keras serangan berulang Israel di wilayah Suriah.“Rezim ini adalah sumber utama ketidakstabilan di wilayah tersebut, dan menemukan kelangsungan hidupnya dalam [memajukan] penghasut perang di wilayah tersebut,” kata Amir-Abdollahian.“Penguasa palsu dari rezim Zionis telah menyadari bahwa tidak ada tindakan Zionis yang tidak terjawab,” tambahnya. “Wilayah ini belum dan tidak akan acuh tak acuh terhadap gerakan rezim Zionis.”Amir-Abdollahian menggarisbawahi perlunya melanjutkan pembicaraan Astana tentang konflik Suriah dan mengatakan ada konsensus di antara semua pihak bahwa format tersebut akan terus beroperasi dalam pertemuan berikutnya di tingkat menteri luar negeri dan presiden.Diplomat top Iran mengatakan kerangka pertemuan segi empat antara Rusia, Suriah, Turki dan Iran sebagai bagian dari proses politik untuk mengakhiri konflik Suriah adalah "jalur diplomatik yang paling cocok" untuk pembentukan keamanan di perbatasan bersama Suriah dan Turki.“Iran dengan tegas mendukung hak rakyat Suriah untuk mendukung kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah negaranya,” kata Amir-Abdollahian, menambahkan, “Kami percaya bahwa kehadiran militer negara asing di Suriah tidak akan berkontribusi pada stabilitas dan keamanan di negara Suriah dan daerah.”Menekankan bahwa Iran sepenuhnya memahami kekhawatiran Turki tentang keamanan perbatasan bersama dengan Suriah, Amir-Abdollahian berkata, “Namun, kami percaya bahwa kehadiran militer di Suriah bukanlah solusi.”Menteri luar negeri Iran menggarisbawahi bahwa penarikan segera pasukan pendudukan Amerika dari wilayah Suriah akan menjadi kontribusi besar bagi stabilitas dan keamanan kawasan.“Pasukan pendudukan Amerika tidak membawa apa-apa ke wilayah tersebut tetapi meningkatkan ketidakamanan di Suriah dan dukungan untuk teroris di [provinsi barat laut Suriah] Idlib,” tambahnya.Amir-Abdollahian juga menggarisbawahi perlunya kembalinya pengungsi Suriah dengan segera dan aman ke tanah air mereka.Dalam sebuah posting Twitter pada hari Senin, diplomat top Iran mengatakan pengembangan hubungan habis-habisan antara Teheran dan Baghdad, terutama di bidang politik, perdagangan, energi dan ilmu pengetahuan, adalah sorotan utama pertemuannya dengan menteri luar negeri Suriah.Amir-Abdollahian menambahkan bahwa kedua belah pihak juga menegaskan kembali perlunya pasukan Amerika untuk segera meninggalkan tanah Suriah, sambil mendesak semua negara untuk menghormati integritas teritorial tetangga mereka.Mekdad, pada bagiannya, menyatakan kepuasan atas kunjungannya ke Tehran dan mengatakan kedua negara mengambil langkah praktis untuk lebih memperluas hubungan bilateral mereka di segala bidang.Mekdad mengecam negara-negara tertentu di kawasan itu karena mengganggu hubungan antara negara-negara tersebut dan mengatakan Suriah “dengan tegas” mendukung rakyat Palestina.Dia memuji bangsa Palestina sebagai “bangsawan” dan berkata, “Kami mengutuk rezim Zionis atas kejahatan yang dilakukannya, mereka telah membunuh sekitar 300 warga Palestina sejak awal tahun.”Menekankan bahwa perkembangan yang sedang berlangsung di Israel adalah hasil dari krisis mendalam yang dihadapi entitas ilegal, Mekdad mengatakan, “Rezim Zionis melakukan berbagai kejahatan di Palestina, dan negara-negara yang mendukungnya juga merupakan kaki tangan dalam kejahatan rezim tersebut. ”Mekdad juga mengatakan Damaskus mendukung semua upaya penyatuan antara negara-negara Arab dan Muslim, dan memuji diplomasi aktif Iran dalam hal itu.Di tempat lain dalam sambutannya, Mekdad menunjuk pada kejahatan AS di wilayah tersebut dan berkata, “Kejahatan perang Amerika Serikat pasti akan berakhir karena rakyat Suriah tidak akan membiarkan proses ini berlanjut.”Menekankan bahwa kehadiran AS di timur laut Suriah adalah “ilegal,” katanya, “Suriah menyerukan penarikan pasukan Amerika dan [yang disebut] koalisi internasional.”Diplomat Suriah itu juga meminta negara-negara Arab untuk menghentikan dukungan mereka terhadap terorisme.Ditanya tentang peningkatan jumlah pasukan Amerika di kawasan itu, Mekdad mengatakan, “Tujuan Amerika Serikat dalam meningkatkan pasukannya di Suriah adalah untuk melanjutkan agresi dan penjarahan Suriah, dan tidak mengherankan jika Amerika Serikat mendukung terorisme."Menggarisbawahi bahwa AS merelokasi teroris di kawasan itu untuk mencapai tujuannya, diplomat itu mengatakan situasi yang sama berlaku di Suriah utara, di mana tujuannya adalah untuk mencegah penyelesaian konflik dan melemahkan pemerintah Suriah.“Pemerintah dan bangsa Suriah menginginkan pembebasan Dataran Tinggi Golan yang diduduki dan mengambil kendali atas sumber daya Suriah,” tambahnya.Mekdad juga mengecam tindakan permusuhan oleh pemerintah Barat tertentu untuk mendukung kejahatan AS di Suriah dan wilayah tersebut.“Hampir 300.000 teroris memasuki wilayah Suriah [sejak pecahnya krisis Suriah] tetapi kami berhasil muncul sebagai pemenang [dalam perang] berkat front perlawanan dan tentara Suriah yang berani serta kepercayaan rakyat Suriah,” katanya.Dia mengatakan bahwa agresi langsung Amerika Serikat terhadap Suriah menewaskan lebih dari 250 warga Suriah sejak 2014 ketika koalisi pimpinan AS terlibat dalam konflik Suriah.Menggarisbawahi perlunya penarikan pasukan pendudukan asing dari Suriah, Mekdad berkata, “Sejumlah negara yang bersekutu dengan kekuatan jahat … mengikuti pendekatan Daesh.”Mekdad menambahkan, “Pasukan yang memasuki wilayah Suriah akan menghadapi perlawanan rakyat Suriah… Tidak ada perbedaan antara Daesh, AS, dan rezim Zionis. 