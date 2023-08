AS Membangun Kekuatan Militer di Teluk Persia yang Menargetkan Iran Mempertaruhkan Respons yang Solid

IslamTimes - Ribuan Marinir AS, bersama dengan jet tempur dan kapal perang, dilaporkan membangun lagi kekuatan militer dan intrusi ke Teluk Persia dan jauh dari perbatasan mereka, dengan harapan dapat menghalangi Iran di wilayahnya sendiri di tengah sumpah Iran yang berulang kali menentang kehadiran militer asing di perairan strategis.

Pengerahan pasukan Amerika dan kapal induk USS Bataan ke Teluk Persia, di samping jet tempur F-35 dan pesawat tempur lainnya, menandakan kegagalan ekonomi Washington dan langkah-langkah kekuatan "diplomatik" terhadap Iran dan datang di tengah keinginan AS untuk memfokuskan sebagian besar sumber daya terhadap saingan nuklirnya China dan Rusia, Associated Press melaporkan Selasa (1/8).Kapal induk AS serta kapal pendarat USS Carter Hall meninggalkan pangkalan angkatan laut Norfolk di Virginia pada 10 Juli dalam sebuah misi yang konon digambarkan oleh militer Amerika sebagai “sebagai tanggapan atas upaya baru-baru ini oleh Iran untuk mengancam arus bebas perdagangan AS di Selat Hormuz dan perairan sekitarnya” – sangat dekat dengan perairan teritorial Iran.Menurut laporan AP, Bataan melewati Selat Gibraltar ke Laut Mediterania minggu lalu dalam perjalanannya ke wilayah Teluk Persia.Dalam dua dekade setelah insiden 11 September 2001 di New York dan dekat Washington, kadang-kadang ada dua kapal induk AS yang berbeda di Teluk Persia untuk menyediakan jet tempur untuk perang yang dipaksakan di Afghanistan dan Irak atas nama membangun " demokrasi” dan “memerangi teror,” – keduanya tidak terwujud. USS Nimitz adalah kapal induk Amerika terakhir yang berlayar keluar dari Selat Hormuz pada November 2020 dari Teluk Persia.Sementara militer AS belum mengungkap tujuan yang tepat dari kehadirannya yang melonjak cukup dekat dengan perairan teritorial Iran, tambah laporan itu, Teheran telah mencatat langkah tersebut dengan Menteri Luar Negeri Hossein Amirabdollahian memanggil rekan-rekannya di Teluk Persia tetangga Kuwait dan Amerika Serikat. Emirat Arab (UEA) baru-baru ini menegaskan kembali bahwa "kita dapat memiliki perdamaian, stabilitas, dan kemajuan di kawasan ini tanpa kehadiran orang asing."Menunjuk ke kebuntuan negosiasi antara Tehran dan pemerintah utama Barat atas perjanjian nuklir 2015, serta kekuatan defensif yang ditunjukkan Iran, laporan itu mengungkapkan keprihatinan bahwa AS "tampaknya lagi mengandalkan kekuatan militer untuk meyakinkan Tehran untuk berhubungan kembali."Ia mengamati lebih lanjut bahwa "Washington melihat sekali lagi bahwa meskipun mudah untuk masuk ke Timur Tengah secara militer, sulit untuk keluar sepenuhnya."Laporan itu juga menggarisbawahi penyitaan baru-baru ini oleh pasukan angkatan laut Iran atas kapal komersial yang membawa minyak selundupan di Teluk Persia meskipun ada dukungan angkatan laut dan udara Amerika di daerah itu, mencatat bahwa perkembangan seperti itu berfungsi “sebagai peringatan bagi AS dan sekutunya bahwa Republik Islam memiliki sarana untuk membalas.”“Kekhawatiran atas penyitaan lain [oleh pasukan Iran] kemungkinan telah menyebabkan sebuah kapal yang diduga membawa minyak Iran terdampar di Texas karena belum ada perusahaan yang membongkarnya,” laporan itu kemudian menekankan.Perkembangan tersebut terjadi meskipun pasukan dan sumber daya militer AS juga sangat terlibat di Eropa dalam menanggapi konflik Ukraina serta Asia-Pasifik untuk mendukung pemerintahan sendiri China Taipei dan melawan kekuatan dan ketegasan China yang meningkat di wilayah tersebut.Komandan tertinggi Iran telah berulang kali memperingatkan pasukan militer asing – terutama AS – agar tidak mengganggu wilayah Teluk Persia dengan alasan apa pun, bersikeras bahwa keamanan jalur air strategis harus ditangani oleh negara-negara kawasan.Iran sebelumnya telah mengambil tindakan pembalasan yang kuat terhadap intrusi AS ke wilayah udara Iran serta pembunuhan teror atas komandan Pasukan Quds Jenderal Qassem Soleimani dan perwira senior Iran dan Irak lainnya di bandara internasional Baghdad pada awal tahun 2020.Akibatnya, pasukan Iran menembak jatuh drone mata-mata Global Hawk AS yang canggih di atas perairan teritorialnya di Teluk Persia pada Juni 2019 dan merusak pangkalan udara Amerika di Irak dengan banyak rudal setelah pembunuhan teror Jenderal Soleimani.[IT/r]