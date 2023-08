Menteri Keuangan AS: Penurunan Peringkat Kredit Fitch Sama Sekali Tidak Beralasan

IslamTimes - Menteri Keuangan AS Janet Yellen telah menyuarakan lebih banyak keberatan terhadap penurunan peringkat kredit utama Amerika Serikat oleh Fitch Ratings, menyebutnya "sama sekali tidak beralasan" karena mengabaikan peningkatan metrik tata kelola selama pemerintahan Biden dan kekuatan ekonomi negara.

Berbicara di kantor kontraktor Internal Revenue Service dekat Washington pada hari Rabu (2/8), Yellen mengatakan penurunan peringkat lembaga pemeringkat pada hari sebelumnya gagal mempertimbangkan ekonomi AS yang tangguh, dengan tingkat pengangguran yang rendah, penurunan inflasi, pertumbuhan yang berkelanjutan, dan inovasi yang kuat."Keputusan Fitch membingungkan mengingat kekuatan ekonomi yang kita lihat di Amerika Serikat," kata Yellen. "Saya sangat tidak setuju dengan keputusan Fitch, dan saya yakin itu sama sekali tidak beralasan."Dia mengatakan "penilaian cacat" Fitch didasarkan pada data yang sudah ketinggalan zaman dan gagal mencerminkan perbaikan dalam indikator tata kelola AS selama dua setengah tahun terakhir pemerintahan Presiden Joe Biden."Pada akhirnya," kata Yellen, "Keputusan Fitch tidak mengubah apa yang sudah kita semua ketahui: bahwa sekuritas Kementerian Keuangan tetap menjadi aset aman dan likuid terkemuka di dunia, dan bahwa ekonomi Amerika secara fundamental kuat."Fitch mengutip kemunduran dalam tata kelola AS yang dimulai selama pemerintahan mantan Presiden Donald Trump dalam membuat keputusannya, menurut pejabat Departemen Keuangan AS.Richard Francis, direktur senior di Fitch, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa kemunduran itu sebagian tercermin dalam pemberontakan 6 Januari 2021 di gedung Capitol AS saat Trump berusaha membatalkan hasil pemilu 2020.Tetapi Francis mengatakan kemunduran juga tercermin dalam pertarungan pagu utang tahun ini, dan meningkatnya polarisasi kedua partai politik besar, membuat kompromi lebih sulit untuk dicapai.Dalam keputusannya untuk memangkas peringkat AS satu tingkat menjadi AA+ dari AAA, Fitch juga mengutip penurunan fiskal selama tiga tahun ke depan yang akan meningkatkan defisit dan mengulangi negosiasi plafon utang yang mengancam kemampuan pemerintah AS untuk membayar tagihannya.[IT/r]