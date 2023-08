Mantan Editor: AS Menggunakan Wikipedia untuk Mengobarkan "Peperangan Informasi"

IslamTimes - Pemerintah AS dan CIA menggunakan Wikipedia sebagai salah satu alatnya untuk mengobarkan "perang informasi," kata salah satu pendiri situs tersebut, Larry Sanger.

Badan-badan intelijen telah memanipulasi ensiklopedia online selama lebih dari satu dekade, kata Sanger kepada jurnalis investigasi pemenang Hadiah Pulitzer Amerika Glenn Greenwald pada hari Rabu (2/8).Sanger mengatakan Wikipedia telah menjadi alat “kendali” di tangan pemerintah AS, termasuk CIA, FBI, dan badan intelijen AS lainnya.“Kami memiliki bukti bahwa sejak tahun 2008, komputer CIA dan FBI digunakan untuk menyunting Wikipedia,” katanya. "Apakah menurutmu mereka berhenti melakukan itu saat itu?"Seorang mahasiswa pemrograman bernama Virgil Griffith pertama kali menerbitkan aktivitas CIA dan FBI pada tahun 2007. Griffith mengembangkan sebuah program yang dapat melacak lokasi komputer yang digunakan untuk mengedit artikel Wikipedia.Dia menemukan bahwa CIA, FBI, dan sejumlah perusahaan lain serta lembaga pemerintah sedang menggosok ensiklopedia online dari informasi yang memberatkan.CIA menggunakan komputernya untuk menghapus jumlah korban dari Perang Irak, sementara FBI menghapus gambar udara dan satelit dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo di Kuba.CIA menggunakan komputernya untuk mengedit ratusan artikel, termasuk entri tentang mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, program nuklir China, dan angkatan laut Argentina.Selain itu, mantan kepala CIA William Colby bahkan mengedit entrinya sendiri untuk menambah daftar pencapaiannya.“[Badan intelijen] membayar orang yang paling berpengaruh untuk mendorong agenda mereka, yang sebagian besar sudah sejalan dengan mereka, atau mereka hanya mengembangkan bakat mereka sendiri dalam komunitas [intelijen], mempelajari permainan Wikipedia, dan kemudian mendorong apa mereka ingin mengatakan dengan orang-orang mereka sendiri,” kata Sanger kepada Greenwald.“Sebagian besar perang intelijen dan informasi dilakukan secara online,” lanjutnya, “di situs web seperti Wikipedia.”X [sebelumnya Twitter] pemilik Elon Musk telah merilis kumpulan dokumen yang menunjukkan bagaimana mantan eksekutif platform tersebut berkolusi dengan FBI untuk menghapus konten yang tidak diinginkan.CEO Meta Mark Zuckerberg juga mengakui bahwa Facebook atas permintaan langsung dari FBI menyensor informasi yang merusak kampanye pemilihan Presiden Joe Biden tahun 2020.Musk pada bulan Desember merilis apa yang disebutnya "File Twitter", menyelidiki keputusan perusahaan untuk memblokir cerita laptop Hunter Biden.Postingan tersebut berfokus pada kontroversi seputar putra Biden, Hunter Biden, dan reaksi Twitter yang membatasi penyebaran postingan tentangnya.Greenwald telah mengungkapkan dalam sebuah artikel bahwa poros CIA, Teknologi Besar, dan sayap media korporat yang bersekutu dengan DNC menyebarkan kebohongan mutlak pada minggu-minggu sebelum pemilihan presiden 2020.[IT/r]