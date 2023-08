Media: AS Mempertimbangkan Tanggapan Bersenjata Terhadap Penyitaan Kapal Iran 

IslamTimes - Pejabat militer AS dilaporkan telah menyusun proposal untuk menempatkan tentara bersenjata di kapal komersial di Selat Hormuz untuk mencegah kapal-kapal tersebut disita atau diganggu oleh pasukan Iran di chokepoint minyak paling penting di dunia.

Pentagon telah mempertimbangkan rencana untuk mengerahkan pasukan di kapal komersial di Selat HormuzBelum ada keputusan akhir yang dibuat mengenai rencana tersebut, yang sedang dibahas oleh perwakilan Pentagon dan sekutu Arab Washington di wilayah Teluk Persia, Associated Press melaporkan pada hari Kamis (3/8), mengutip lima pejabat AS yang tidak disebutkan namanya. Jika proposal disetujui, pasukan AS akan memberikan keamanan hanya atas permintaan perusahaan pelayaran yang terlibat.Proses “kompleks” pengerahan pasukan Angkatan Laut dan Korps Marinir AS di kapal tanker minyak dan kapal sektor swasta lainnya kemungkinan akan memerlukan persetujuan dari negara tempat kapal itu berbendera dan negara tempat pemiliknya terdaftar. Dan seperti yang dicatat oleh AP, “Menempatkan pasukan AS di kapal komersial dapat semakin mencegah Iran merebut kapal – atau meningkatkan ketegangan lebih lanjut.” Outlet itu menyebut rencana itu sebagai "tindakan yang belum pernah terdengar".Proposal tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran sejak AS menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran – yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) – pada tahun 2018. AS menuduh Iran melakukan “tindakan destabilisasi” dalam beberapa bulan terakhir. , termasuk penyitaan beberapa kapal niaga. Pentagon bulan lalu mengumumkan pengerahan jet tempur tambahan dan aset angkatan laut ke wilayah Teluk Persia sebagai tanggapan atas “peristiwa yang mengkhawatirkan.”Pejabat Iran menuduh AS meningkatkan ketegangan dengan penempatan militernya ke wilayah tersebut. Seorang laksamana Iran mengklaim bulan lalu bahwa beberapa jet AS gagal mencegah pasukannya menaiki kapal tanker minyak yang diduga menyelundupkan. Beberapa penyitaan kapal Iran dalam beberapa tahun terakhir terjadi sebagai tanggapan atas penyadapan kapal tanker AS dan Inggris yang mengangkut minyak Iran ke pembeli di luar negeri.Sekitar 20% pasokan minyak dunia, atau sepertiga dari semua pengiriman minyak mentah lintas laut, melewati Selat Hormuz, yang menghubungkan Teluk Persia ke Teluk Oman dan Laut Arab.Wakil Laksamana Angkatan Laut AS Brad Cooper bertemu dengan pejabat Dewan Kerjasama Teluk (GCC) pada hari Kamis. Enam negara GCC termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman. Blok itu tidak menyebutkan kemungkinan pengerahan pasukan AS dalam pernyataannya pada pertemuan dengan Cooper, hanya mengatakan bahwa para pihak telah membahas "memperkuat kerja sama GCC-AS dan bekerja dengan mitra internasional dan regional."[IT/r]