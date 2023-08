Media: Rusia Mempertimbangkan Keluar dari Kesepakatan Larangan Uji Coba Nuklir

IslamTimes - Unsur-unsur dalam pemerintah Rusia dilaporkan menganjurkan penarikan ratifikasi Moskow atas Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif [CTBT], sebuah perjanjian internasional untuk menangguhkan semua uji coba senjata nuklir. Dokumen tahun 1996 tidak pernah berlaku karena beberapa negara, termasuk AS, belum meratifikasinya.

Langkah yang diusulkan untuk menarik ratifikasinya akan bersifat simbolis daripada praktis, menjadikan sikap Rusia mengenai CTBT sama dengan sikap AS, menurut harian bisnis Kommersant, yang melaporkan pembahasan tersebut pada hari Kamis (3/8). Diskusi ini masih dalam tahap awal, kata outlet berita juga.Perjanjian itu disebutkan pada hari Rabu oleh Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia. Selama pengarahan media mingguan, diplomat mencatat bahwa hari Sabtu menandai peringatan 60 tahun Perjanjian Pelarangan Uji Parsial.Perjanjian itu melarang semua uji coba nuklir kecuali yang dilakukan di bawah tanah. Zakharova mengingatkan media bahwa upaya pada tahun 1996 untuk memperluas larangan tersebut gagal, dan menyalahkan "tindakan yang merusak dan tidak bertanggung jawab" AS untuk itu.Pada tahun 2018, Gedung Putih Trump memasukkan penolakan untuk meratifikasi CTBT ke dalam pembaruan postur nuklir AS. Penggantinya, Joe Biden, secara resmi membatalkan kebijakan itu. Tinjauan tahun 2022 menyatakan komitmen untuk memberlakukan perjanjian itu. Namun, para ahli percaya bahwa Gedung Putih tidak mungkin mendapatkan suara yang diperlukan di Kongres untuk memenuhi janji ini.Washington bukan satu-satunya pemangku kepentingan yang menghalangi CTBT. Perjanjian perlu didukung oleh 44 negara yang pada tahun 1996 memiliki reaktor nuklir dan berpartisipasi dalam Konferensi Perlucutan Senjata tahun itu. India, Pakistan, dan Korea Utara sama sekali tidak menandatangani perjanjian itu, sementara China, Mesir, Iran, dan Zionis Israel tidak meratifikasinya, seperti AS.AS melakukan uji coba nuklir terbarunya pada tahun 1992, sementara Rusia, atau Uni Soviet saat itu, melakukan hal yang sama pada tahun 1990. Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyatakan keprihatinannya bahwa Washington akan memperbarui pengujian di tengah modernisasi cadangan nuklirnya dan telah memperingatkan bahwa Moskow akan mencabut moratorium de-facto sebagai tanggapan.[IT/r]