Otoritas India Meruntuhkan 200 Rumah Muslim Menyusul Pertikaian Hindu-Muslim 

IslamTimes - Pihak berwenang India telah melakukan kampanye penghancuran rumah-rumah "ilegal" lebih dari 200 rumah muslim lokal di negara bagian Haryana, menuduh warga mereka terlibat dalam serangan terhadap prosesi Hindu yang diikuti dengan serangan mematikan di sebuah masjid oleh massa Hindu.

Kampanye tersebut, dikecam oleh para kritikus karena menyerupai praktik serupa oleh rezim apartheid Zionis "Israel" terhadap warga Palestina, terjadi setelah media lokal melaporkan bahwa pejabat India menghancurkan lebih dari 200 bangunan di distrik Nuh Haryana, ibu kota tetangga India, New Delhi, menyusul serangan Hindu di masjid yang menewaskan lima jemaah Muslim awal pekan ini dan serangan lain yang menewaskan empat Muslim di kereta penumpang.Kekerasan pertama kali meletus pada hari Senin dan dengan cepat meluas ke daerah-daerah yang bersebelahan, termasuk pusat bisnis Gurugram, yang bertetangga dengan New Delhi.Penghancuran drive telah mendapat kritik dari beberapa pihak, dengan banyak yang mempertanyakan legalitas pemindahan dan kurangnya proses yang semestinya.Anggota parlemen negara bagian Nuh, Aftab Ahmed, anggota partai oposisi Kongres, mempertanyakan tindakan tersebut."Ini adalah persidangan singkat [cepat] yang berlangsung, yang tidak diperbolehkan berdasarkan undang-undang apa pun," katanya, mengacu pada fakta bahwa itu terjadi sebelum vonis pengadilan.Dalam beberapa tahun terakhir pihak berwenang di beberapa negara bagian yang diperintah oleh BJP nasionalis Hindu yang berkuasa telah menghancurkan apa yang mereka duga sebagai rumah “ilegal” dari orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan, banyak dari mereka adalah Muslim.Perkembangan itu juga terjadi setelah seorang polisi kereta api India membunuh tiga penumpang Muslim dan seorang rekannya di sebuah kereta api pada hari Senin, dalam kejahatan yang dikecam oleh politisi Muslim dan oposisi sebagai "serangan teror yang secara khusus menargetkan Muslim."Asaduddin Owaisi, presiden All India Majlis-e-Ittehadul Muslimin mengutuk insiden tersebut, mengatakan, "Ini adalah serangan teror yang secara khusus menargetkan Muslim."Selain itu, massa Hindu membakar sebuah masjid dan menembak mati seorang Imam di negara bagian Haryana, India, yang berdekatan dengan ibu kota New Delhi pada hari Selasa.Masjid, yang terletak di distrik Gurugram Haryana, dibakar pada Senin malam oleh elemen ekstremis Hindu, yang melepaskan tembakan di sana dan membunuh seorang Imam yang diidentifikasi sebagai Maulana Saad.Setelah kekerasan, perintah larangan diberlakukan di Gurugram, dan sekolah serta perguruan tinggi di distrik tersebut diarahkan untuk tetap tutup pada hari Selasa. Perintah jam malam juga diberlakukan di Nuh di mana internet juga telah dimatikan.Pengejaran Perdana Menteri India Narendra Modi tentang agenda “Utamakan Hindu” sejak berkuasa pada tahun 2014 telah memicu ketegangan komunal di seluruh India.Insiden terbaru menyusul meningkatnya kekerasan yang menargetkan minoritas Muslim India yang dilakukan oleh nasionalis Hindu yang telah diberanikan oleh diamnya Modi atas serangan semacam itu sejak dia berkuasa.[IT/r]