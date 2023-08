Arab Saudi Memperpanjang Pemangkasan Produksi Minyak

IslamTimes - Salah satu produsen utama OPEC, Arab Saudi, mengumumkan pada hari Kamis (3/8) perpanjangan pemotongan produksi minyak setidaknya satu bulan lagi, untuk mendukung harga minyak mentah global.

Kantor berita negara SPA mengutip sumber resmi di kementerian energi mengatakan bahwa dengan pemotongan sukarela kerajaan sebesar satu juta barel per hari, produksi untuk September akan menjadi sekitar sembilan juta barel per hari [bpd].“Pemotongan sukarela tambahan ini dilakukan untuk memperkuat upaya pencegahan yang dilakukan oleh negara-negara OPEC+ dengan tujuan mendukung stabilitas dan keseimbangan pasar minyak,” kata sumber tersebut, seperti dikutip Reuters, menambahkan bahwa pemotongan tersebut dapat “diperpanjang, atau diperpanjang dan diperdalam.”Wakil Perdana Menteri Rusia Aleksandr Novak mengumumkan tak lama setelah pernyataan Saudi bahwa Moskow akan memangkas ekspor minyak sebesar 300.000 barel per hari pada bulan September.OPEC+, yang terdiri dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak [OPEC], dan sekutunya [termasuk Rusia] sepakat pada Oktober untuk memangkas produksinya sekitar 2% dari permintaan dunia dari November lalu hingga akhir 2023. Kelompok tersebut kemudian sepakat untuk melanjutkan pembatasan, semua dalam upaya untuk menyeimbangkan pasar.[IT/r]