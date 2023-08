Korea Utara Membela Senjata Nuklirnya sebagai Hak Berdaulat

IslamTimes - Misi Korea Utara untuk PBB telah membela senjata nuklir negara itu, dengan mengatakan bahwa senjata tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi mereka yang menghormati kedaulatannya.

Misi tetap Korea Utara untuk Kantor PBB dan organisasi internasional di Wina dikutip oleh Kantor Berita Pusat Korea [KCNA] resmi pada hari Sabtu (5/8) sebagai ucapannya.Misi tersebut menggambarkan kepemilikan senjata nonkonvensional negara tersebut sebagai "pelaksanaan kedaulatan yang sah"."Pasukan nuklir Korea Utara tidak akan pernah menjadi ancaman bagi negara-negara yang menghormati kepentingan kedaulatan dan keamanannya," tambah misi tersebut.Itu mengingatkan bahwa Korea Utara telah keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir [NPT] pada tahun 2003, dan karenanya, tidak tunduk pada ketentuan perjanjian.NPT mengizinkan anggotanya untuk keluar dari perjanjian jika mereka memutuskan bahwa "peristiwa luar biasa, terkait dengan pokok bahasan perjanjian, telah membahayakan kepentingan tertinggi mereka." Oleh karena itu, Pyongyang menegaskan bahwa penarikannya dari perjanjian itu "sah"."Para penandatangan NPT seharusnya tidak mempermasalahkan DPRK atas pelaksanaan kedaulatannya yang sah, karena NPT telah ditarik secara hukum dari NPT 20 tahun lalu," lanjut misi Korea Utara. DPRK adalah singkatan dari Republik Demokratik Rakyat Korea, yang merupakan nama resmi Korea Utara.Misi tersebut, sementara itu, membidik Amerika Serikat – satu-satunya negara yang pernah mengerahkan senjata nuklir – karena terus-menerus menemukan kesalahan Pyongyang karena memilikinya, meskipun memiliki senjata semacam itu.Dia mendesak Washington untuk berhenti "berbagi nuklir" atau "meningkatkan pencegahan yang diperpanjang."Misi tersebut juga mengecam AS karena bergabung dengan aliansi AUKUS pada tahun 2021 – sebuah pakta yang memungkinkan AS dan Inggris untuk membantu Australia dalam memperoleh kapal selam bertenaga nuklir – dan menyalahkan Kelompok Konsultatif Nuklir Washington dengan Korea Selatan yang seharusnya berusaha untuk meningkatkan gabungan negara-negara tersebut. pencegahan dan sikap tanggap.Korea Utara menembakkan rudal balistik setelah kapal selam AS ke-2 tiba di Selatan.[IT/r]