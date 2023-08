Kemendag Mendorong Kolaborasi Menuju Pencapaian Prioritas Ekonomi

Islam Times - Indonesia masih menjabat sebagai Ketua di ASEAN 2023 dan masih berjalan hingga akhir tahun dengan sejumlah agenda yang perlu diselesaikan. Dalam konteks ini, Kementerian Perdagangan memiliki peran yang sangat penting sebagai pusat strategis dalam bidang ekonomi.

"Peran Kementerian Perdagangan sangat strategis sebagai focal point di pilar ekonomi. Mari kita bekerja sama dan berkolaborasi untuk mendukung pencapaian prioritas ekonomi Indonesia sehingga keketuaan Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Indonesia dan ASEAN," ujar Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BK Perdag) Kasan saat membacakan sambutan Menteri Perdagangan dalam High Level Policy Dialogue (HLPD) di The St Regis Hotel Jakarta, (4/8/2023).HLPD merupakan hasil dari kerjasama antara BK Perdag Kementerian Perdagangan dengan mitra kerja sama, termasuk The Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), International Trade Analysis and Policy Studies Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (ITAPS FEM-IPB), Asian Development Bank (ADB) Institute, dan Smeru Research Institute. Forum HLPD berfungsi sebagai wadah dialog untuk mendukung pencapaian agenda prioritas Indonesia selama masa keketuaannya di ASEAN tahun 2023.Pada Keketuaan Indonesia pada tahun 2023, terdapat 16 Prioritas Capaian Ekonomi atau Priority Economic Deliverables (PEDs) dalam lingkup Pilar Komunitas Ekonomi ASEAN. PEDs tersebut terbagi menjadi tiga strategi thrust, yakni pemulihan dan pembangunan kembali, ekonomi digital, dan keberlanjutan. Dari 16 prioritas tersebut, tujuh di antaranya merupakan fokus utama pencapaian ekonomi Indonesia, yang menjadi tanggung jawab Menteri Ekonomi ASEAN. Pengesahan tujuh prioritas ini telah dilakukan pada Pertemuan Menteri Ekonomi pada bulan Maret 2023.Indonesia harus memberikan jejak terbaik dalam keketuaan ASEAN. ASEAN harus melakukan penyesuaian dan penyelarasan kebijakan serta peraturan nasionalnya dengan kebijakan yang berlaku umum di Kawasan.