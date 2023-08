Walikota Hiroshima Mengecam Klaim Pencegahan Nuklir sebagai 'Kebodohan', Menandai Kota yang Dibom oleh AS

IslamTimes - Walikota Hiroshima mengecam klaim pencegahan nuklir kekuatan Barat dunia sebagai "kebodohan" sementara Jepang memperingati 78 tahun pemboman atom AS di kota yang membantai hampir 140.000 orang dan tidak pernah meminta maaf atas kejahatan besar tersebut.

Jepang pada hari Minggu (6/8) memperingati 78 tahun pemboman atom mematikan AS di Hiroshima, di mana walikota menyebut gagasan pemimpin penangkal nuklir Kelompok Tujuh sebagai "kebodohan."“Para pemimpin di seluruh dunia harus menghadapi kenyataan bahwa ancaman nuklir yang sekarang disuarakan oleh pembuat kebijakan tertentu mengungkapkan kebodohan teori pencegahan nuklir,” kata Walikota Kazumi Matsui, mengacu pada gagasan para pemimpin Kelompok Tujuh untuk membenarkan teori semacam itu.“Mereka harus segera mengambil langkah konkret untuk membawa kita dari masa kini yang berbahaya menuju dunia ideal kita,” tambahnya.Pada tanggal 6 Agustus 1945, selama Perang Dunia II (1939-1945), seorang pembom Amerika menjatuhkan bom atom pertama di dunia di kota Hiroshima yang menewaskan sekitar 140.000 orang. Tiga hari kemudian, pengebom kedua menjatuhkan bom atom lainnya di Nagasaki, menewaskan sekitar 74.000 orang.Tidak pernah ada permintaan maaf resmi dari Washington atas pemboman nuklirnya di dua kota di Jepang. AS agak berhati-hati untuk tidak meminta maaf sementara hanya mengungkapkan kesedihan atas kehancuran besar yang ditimbulkannya.AS terus menyombongkan diri untuk membenarkan pengeboman dan pembantaian berikutnya, berpendapat bahwa itu diperlukan untuk mengakhiri perang dan "menyelamatkan nyawa", meskipun banyak sejarawan mempertanyakan pandangan itu dan bersikeras bahwa pandangan itu tidak dapat dibenarkan.Pada bulan Mei, ketika Presiden AS Joe Biden akan mengunjungi Hiroshima untuk KTT Kelompok Tujuh, Gedung Putih dengan jelas mengatakan dia tidak akan meminta maaf atas penggunaan senjata nuklir Amerika Serikat terhadap Jepang.Sementara Biden dijadwalkan untuk mengunjungi Museum Peringatan Hiroshima bersama enam pemimpin G7 lainnya dan berpartisipasi dalam upacara peletakan karangan bunga dan penanaman pohon bersama rekan-rekannya dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Inggris Raya, beberapa politisi Jepang menyerukan AS untuk menawarkan permintaan maaf resmi atas pemboman atom di negara itu.Tetapi seperti presiden AS pertama yang mengunjungi situs peringatan tersebut, Barack Obama tidak meminta maaf atas penggunaan senjata nuklir ketika dia berkunjung pada tahun 2016, Gedung Putih mengatakan Biden juga tidak akan melakukannya.[IT/r]