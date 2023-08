Pada Tahun Pengeboman Hiroshima, Iran Mengatakan AS Tidak Layak Memimpin Perlucutan Senjata Nuklir

Nasser Kanaani, Iranian Foreign Ministry Spokesman..jpg

IslamTimes - Tehran mengecam AS sebagai satu-satunya negara yang menggunakan senjata nuklir dan membantai ratusan ribu orang di Jepang serta menjadi pendukung utama rezim Zionis Israel yang bersenjata nuklir sambil tetap mengadvokasi perlucutan senjata nuklir global.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kan'ani dengan serius mempertanyakan kompetensi Amerika untuk memimpin seruan penghapusan senjata pemusnah massal dalam sebuah posting di X - sebelumnya Twitter - pada hari Minggu (6/8), menandai peringatan 78 tahun pemboman atom AS di kota Jepang Hiroshima yang menewaskan hampir 140.000 orang."AS memiliki sejarah kelam menggunakan nuklir sebagai WMD & membantu rezim tidak sah dengan persenjataan nuklir terbesar," tulisnya. "Apakah pantas menjadi pembawa bendera larangan senjata nuklir!?"U.S.A adalah satu-satunya pemerintah dengan sejarah kelam menggunakan nuklir sebagai WMD & membantu rezim tidak sah dengan persenjataan nuklir terbesar. Apakah pantas menjadi pembawa bendera larangan senjata nuklir!? Klaimnya tentang program nuklir Iran adalah pengulangan kebohongan besar yang disengaja. pic.twitter.com/wlg5Ozz4qC— Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) 6 Agustus 2023Kan'ani juga menolak klaim Washington tentang kegiatan nuklir Iran sebagai "pengulangan kebohongan besar yang disengaja."Pada tanggal 6 Agustus 1945, AS menjatuhkan bom atom pertama di dunia di Hiroshima, membunuh ribuan orang seketika dan sekitar 140.000 pada akhir tahun. Tiga hari kemudian, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki, menewaskan 70.000 lainnya.Sekutu utama AS, rezim Israel yang menduduki Palestina, juga diperkirakan memiliki 200 hingga 400 hulu ledak nuklir di gudang senjatanya, menjadikannya satu-satunya pemilik senjata non-konvensional di Asia Barat.Dalam beberapa tahun terakhir, Washington terus-menerus berusaha untuk memicu ketakutan tentang program nuklir Iran, yang sifat damainya telah diverifikasi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA).[IT/r]