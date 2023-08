Militer AS Dilanda Kekosongan Kepemimpinan di tengah Politik Partisan dan Peringatan Keamanan

IslamTimes - Kekosongan kepemimpinan di Angkatan Darat AS dan Korps Marinir melebar karena perselisihan politik dalam pemerintahan Presiden Joe Biden, dengan peringatan Pentagon bahwa kebuntuan terkait penunjukan komandan tertinggi dapat membahayakan kesiapan tempur pasukan Amerika.

Pentagon membunyikan alarm setelah perselisihan kongres selama berbulan-bulan atas ratusan promosi dan nominasi militer membuat Angkatan Darat AS dan Korps Marinir tanpa pemimpin tertinggi untuk pertama kalinya dalam sejarah AS.Menteri Pertahanan Lloyd Austin menekankan bahwa kegagalan Senat AS untuk mengonfirmasi pencalonan militer untuk lebih dari 300 jabatan perwira yang tertunda, termasuk kepala dua pasukan tempur darat negara itu, mengganggu dan dapat menghambat hubungan dengan sekutu.Austin mengatakan kebuntuan itu berpotensi merusak upaya untuk merekrut pasukan dan memastikan bahwa mereka siap membela negara.“Hari ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Departemen Pertahanan, dua layanan kami akan beroperasi tanpa kepemimpinan yang dikonfirmasi Senat,” kata kepala Pentagon dalam pidatonya di Pangkalan Bersama Myer-Henderson Hall di Arlington, Virginia.“Di dunia kita yang berbahaya, keamanan Amerika Serikat menuntut transisi yang tertib dan cepat dari para pemimpin militer kita yang telah dikonfirmasi,” tambahnya.Korps Marinir AS tidak memiliki pemimpin tertinggi sejak Jenderal David Berger menyelesaikan masa jabatan empat tahunnya sebagai komandan pada 10 Juli. Kekosongan menandai kesenjangan kepemimpinan pertama untuk cabang tersebut dalam 164 tahun.Angkatan Darat AS dibiarkan dengan kekosongan kepemimpinan yang sama pada hari Jumat, ketika Jenderal James McConville melepaskan komandonya sebagai kepala staf.Senator Tommy Tuberville, seorang Republikan Alabama, telah memblokir persetujuan untuk penunjukan dalam perselisihan tentang tunjangan aborsi baru Pentagon untuk anggota layanan dan tanggungan mereka.Kebuntuan itu bermula dari keputusan Mahkamah Agung AS tahun lalu untuk membatalkan Roe v Wade, putusan hukum tahun 1973 yang telah melindungi aborsi sebagai hak konstitusional. Pembalikan itu membuka pintu bagi lusinan negara bagian yang dipimpin Republik untuk memberlakukan pembatasan baru terhadap aborsi.Pentagon menanggapi pada bulan Februari dengan memerintahkan agar semua cabang militer AS menawarkan tunjangan khusus, termasuk cuti berbayar selama tiga minggu dan penggantian biaya penuh, kepada pasukan dan anggota keluarga yang melakukan perjalanan ke negara-negara yang ramah aborsi untuk mengakhiri kehamilan.Menggunakan taktik prosedural, yang dikenal sebagai penangguhan untuk memblokir konfirmasi, Tuberville telah berjanji untuk mempertahankan penangguhan tersebut sampai Pentagon mencabut kebijakan tersebut atau Kongres mengabadikannya dalam undang-undang.Senator dari Partai Republik itu mengatakan cengkeramannya, yang mendekati batas enam bulan, "TIDAK memengaruhi keamanan nasional" dan menuntut agar Senat yang dikendalikan Demokrat mengadakan pemungutan suara mengenai kebijakan aborsi.Biden juga menyebut pemblokiran nominasi Tuberville "tidak bertanggung jawab" dan berpendapat bahwa hal itu membahayakan keamanan AS.Pimpinan Senat Demokrat AS telah menolak penjadwalan pemungutan suara individu, baik karena proses yang memakan waktu dan karena takut memberanikan senator untuk menggunakan taktik yang sama seperti Tuberville di masa depan.Bahkan jika Demokrat cenderung mengadakan pemungutan suara, Senat sedang berlibur musim panas, artinya paling cepat mereka dapat mengadakan pemungutan suara adalah September.[IT/r]