Jubir IRGC: Iran Akan Menanggapi dengan Cara yang Sama untuk Setiap Tindakan AS, Kerusakan di Wilayah

IslamTimes - Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) telah memperingatkan Amerika Serikat terhadap segala tindakan kejahatan di wilayah tersebut, termasuk penyitaan kapal.

"Iran telah mencapai tingkat kekuatan dan kemampuan yang sangat tinggi yang dapat menanggapi tindakan dan kejahatan AS [di kawasan] dengan cara yang sama, termasuk penyitaan kapal," kata juru bicara IRGC, Brigadir Jenderal Ramezan Sharif pada hari Senin (7/8).Dia menambahkan bahwa negara-negara kawasan telah "memahami dengan benar bahwa Iran berubah menjadi kekuatan besar di kawasan."Juru bicara IRGC menambahkan, "Dalam setiap pertempuran langsung antara Iran dan Amerika Serikat selama beberapa tahun terakhir, negara-negara kawasan telah melihat kelemahan Amerika dan kekuatan Republik Islam, dan telah memahami bahwa keamanan Teluk Persia harus dibangun oleh negara pesisirnya sendiri."Pernyataan Sharif muncul setelah Komando Pusat Angkatan Laut AS (CENTCOM) mengumumkan pada hari Senin bahwa Angkatan Laut AS telah mengerahkan lebih dari 3.000 pelaut dan pasukan Marinir ke Asia Barat dengan dalih melindungi kapal dan kapal yang melintasi jalur air utama di wilayah strategis tersebut.Ditambahkan bahwa pasukan dari Bataan Amphibious Ready Group (ARG) dan 26th Marine Expeditionary Unit (MEU) telah tiba di Asia Barat.Langkah itu dilakukan setelah Angkatan Laut AS menuduh Iran "menyerang, merebut, atau berusaha merebut" hampir 20 kapal dagang berbendera internasional di kawasan itu selama dua tahun terakhir.Namun, terlepas dari klaim Washington, Angkatan Laut IRGC selama beberapa tahun terakhir telah menggagalkan beberapa serangan terhadap kapal tanker Iran dan asing di wilayah strategis Teluk Persia dan laut lepas lainnya.Angkatan Laut IRGC juga menyita lebih dari 50 juta liter bahan bakar selundupan, terutama diesel, dalam berbagai misi tahun lalu.Iran mengatakan pihaknya memandang kapal militer AS yang mengintai di perairan Teluk Persia sebagai ancaman terhadap keamanannya dan sumber ketegangan serta ketidakstabilan di wilayah tersebut.Abolfazl Shekarchi, juru bicara Angkatan Bersenjata Iran, mengatakan pada hari Sabtu bahwa keamanan Teluk Persia, Laut Oman, dan Samudra Hindia tidak ada hubungannya dengan Amerika Serikat."Apa hubungan keamanan Teluk Persia, Laut Oman, dan Samudra Hindia dengan Amerika? Apa yang Anda (pasukan AS) lakukan di sini?" kata sang komandan, menambahkan, "Semua negara di kawasan itu mampu membangun keamanan di perairan ini."