AS Khawatir dengan Patroli Angkatan Laut Rusia-China

IslamTimes - Sekelompok besar kapal perang Rusia dan China lewat di dekat pantai Alaska minggu lalu, dengan sekelompok kapal perusak AS berebut untuk membayangi patroli angkatan laut tersebut, menurut pejabat pertahanan dan anggota parlemen AS.

Washington baru-baru ini mengirim empat kapal perusak untuk menemui 11 kapal perang di dekat Alaska, kata dua senator AmerikaDalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (5/8), dua Senator Republik yang mewakili negara bagian Alaska – Lisa Murkowski dan Dan Sullivan – mengatakan total 11 kapal telah terdeteksi “melewati perairan AS di Aleutians,” mengutip pengarahan rahasia, dan melabeli kegiatan tersebut “sebuah serangan."Sullivan mengatakan itu menandai “pengingat lain bahwa kita telah memasuki era baru agresi otoriter yang dipimpin oleh para diktator di Beijing dan Moskow,” menambahkan bahwa dia senang melihat respons kuat AS yang melibatkan empat kapal perusak Amerika.Sementara itu, Komando Utara AS telah mengkonfirmasi bahwa kapal Rusia dan China memang melakukan patroli di kawasan tersebut, namun tidak memberikan rincian jumlah kapal yang terlibat. Juru bicara badan tersebut juga mencatat, menurut Wall Street Journal, bahwa “aset udara dan maritim di bawah komando kami melakukan operasi untuk memastikan pertahanan” AS dan Kanada.Namun, pejabat tersebut tidak mengkonfirmasi pernyataan para senator tentang "penyerbuan", menekankan bahwa pasukan China-Rusia "tetap berada di perairan internasional dan tidak dianggap sebagai ancaman".Brent Sadler, seorang peneliti senior di Heritage Foundation, menyebut patroli itu "yang pertama dalam sejarah" dan "sangat provokatif" mengingat ketegangan atas Taiwan dan konflik Ukraina, WSJ melaporkan.Pada hari Jumat (4/8), Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa Angkatan Laut Moskow melanjutkan patroli di Pasifik bersama dengan kapal perang China, berlayar melalui Laut Jepang, Selat La Perouse, Laut Okhotsk, dan Selat Kamchatka. Ia menambahkan bahwa latihan tersebut melibatkan latihan anti-kapal selam bersama, serta pendaratan dan lepas landas helikopter dari geladak kapal masing-masing.Mengomentari permainan perang, Liu Pengyu, juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, menegaskan bahwa "tindakan ini tidak ditargetkan pada pihak ketiga mana pun dan tidak ada hubungannya dengan situasi internasional dan regional saat ini," tampaknya mengacu pada konflik Ukraina dan konflik di Ukraina. kebuntuan antara Washington dan Beijing atas Taiwan.[IT/r]