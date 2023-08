Suriah Mendesak PBB Segera Bertindak setelah Serangan 'Teroris' Israel yang Menewaskan 4 Tentara

IslamTimes - Suriah telah mendesak PBB untuk mengambil tindakan segera terhadap serangan rudal berulang Zionis Israel terhadap negara Arab setelah tindakan agresi terbaru rezim merenggut nyawa empat tentara Suriah.

Serangan itu terjadi pada Senin (7/8) pagi dari arah Dataran Tinggi Golan yang diduduki, menargetkan sekitar ibu kota negara Damaskus. Itu juga melukai empat tentara lainnya dan menyebabkan beberapa kerusakan material.Dalam sebuah pernyataan yang dirilis di kemudian hari, Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah meminta PBB dan Dewan Keamanannya untuk mengutuk serangan Israel. Ia juga mendesak badan dunia untuk mengambil "tindakan segera untuk memaksa entitas pendudukan menghentikan kebijakan agresifnya," lapor Kantor Berita Arab Suriah (SANA).'Israel alat AS untuk menyebarkan kekacauan di wilayah'Pernyataan itu mencatat bahwa Zionis Israel melanjutkan "kebijakan agresif dan teroris" pada saat yang sama Amerika Serikat mempertahankan kehadiran ilegalnya di tanah Suriah.Pernyataan itu mengatakan kebetulan serangan Zionis Israel dan gerakan militer AS "membuktikan sekali lagi bahwa Zionis Israel adalah alat [di tangan AS] untuk menyebarkan kekacauan di wilayah tersebut, dan alasan utama di balik kurangnya [regional] keamanan dan stabilitas."Kementerian luar negeri Suriah juga meminta badan dunia itu "untuk mengutuk keras serangan teroris Zionis Israel ... [dan] menuntut para pendukung Zionis Israel mengizinkan Dewan Keamanan untuk memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan Piagam PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional."Amerika Serikat terus-menerus memblokir langkah-langkah anti-Zionis Israel Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan memveto mereka, sehingga mencegah badan dunia tersebut melakukan tugasnya terkait rezim pendudukan.AS dan sekutunya menginvasi Suriah pada tahun 2014 dengan dalih memerangi kelompok teroris Takfiri Daesh. Washington masih mempertahankan kehadiran militernya di negara Arab itu, meskipun Damaskus dan sekutunya mengalahkan kelompok teror tersebut pada akhir 2017.[IT/r]