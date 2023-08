Diplomat AS Menuntut Pembalikan Kudeta Nigeria dalam Kunjungan Rahasia, Mengisyaratkan Intervensi

IslamTimes - Seorang diplomat tinggi AS telah menuntut pembatalan kudeta Nigeria dan kembalinya kekuasaan presiden yang disponsori Barat dalam kunjungan rahasia ke negara Afrika Barat untuk berbicara dengan para pemimpin kudeta, menyarankan intervensi militer sebaliknya.

Berbicara kepada wartawan sebelum kepergiannya dari ibu kota Niger Niamey, diplomat veteran dan Penjabat Wakil Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland menggambarkan pembicaraannya pada hari Senin sebagai "sangat jujur ​​dan kadang-kadang cukup sulit," bersikeras bahwa dia menawarkan para pemimpin kudeta "sejumlah pilihan. " untuk keluar dari krisis dan memulihkan hubungan mereka dengan militer AS, dengan menangguhkan bantuan ke Niger bersama dengan pemerintah kolonialis Barat lainnya.Kunjungan rahasia Nuland ke Niger terjadi setelah berakhirnya tenggat waktu yang ditetapkan oleh ECOWAS (Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat) yang didukung AS untuk mengembalikan presiden yang digulingkan Mohamed Bazoum pada tengah malam pada hari Minggu atau berisiko intervensi militer, AFP melaporkan Rabu.Blok beranggotakan 15 negara itu berkumpul kembali untuk dorongan lain untuk mengakhiri krisis dengan pertemuan puncak yang akan berlangsung Kamis di ibu kota Nigeria, Abuja.Sebuah sumber yang dekat dengan ECOWAS mengatakan intervensi militer segera untuk memulihkan Bazoum tidak dipertimbangkan pada tahap ini, menambahkan bahwa jalan menuju dialog tampaknya masih terbuka.Nuland bertemu selama lebih dari dua jam dengan para pemimpin militer yang menggulingkan Bazoum pada 26 Juli, tambah laporan itu, memperingatkan mereka agar tidak mengikuti negara tetangga Mali dalam mengundang penasihat militer Rusia ke negara itu, menghubungkan mereka dengan kelompok Wagner.“Orang-orang yang telah mengambil tindakan ini di sini sangat memahami risiko kedaulatan mereka ketika Wagner diundang,” klaim Nuland, yang dikenal dengan sikap anti-Rusia yang hawkish.Diplomat senior AS lebih lanjut mengeluh bahwa para pemimpin kudeta tidak menanggapi permintaannya untuk bertemu dengan pemimpin baru Niger, Jenderal Abdourahamane Tiani, atau sekutu Barat yang digulingkan, Bazoum, meskipun para pejabat AS telah menghubungi presiden yang digulingkan melalui telepon."Saya tidak akan mengatakan bahwa kami dengan cara apa pun menerima tawaran itu," Nuland menekankan.Blinken Mengklaim AS Lebih Suka Diplomasi, Mengisyaratkan Aksi MiliterSementara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengklaim pada hari Senin (7/8) bahwa diplomasi adalah pilihan terbaik untuk menangani kudeta di Niger tetapi juga menyarankan tindakan militer yang dipimpin oleh ECOWAS yang disponsori Barat."Diplomasi tentu saja merupakan cara yang disukai untuk menyelesaikan situasi ini," kata Blinken kepada French Radio RFI, menambahkan: "Ini adalah pendekatan ECOWAS saat ini; ini adalah pendekatan kami." Penggunaan ECOWAS olehnya – yang telah mengancam intervensi militer terhadap Niger – sebagai front, bagaimanapun, menunjukkan kemungkinan peran AS dalam aksi militer potensial.Berbicara pada jumpa pers di Washington, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller juga tampaknya menyarankan tindakan militer terhadap Niger, mengklaim bahwa meskipun intervensi militer adalah "upaya terakhir" untuk ECOWAS, Washington "berfokus pada menemukan solusi diplomatik.""Jendela peluang pasti masih terbuka. Kami percaya bahwa junta harus menyingkir dan membiarkan Presiden Bazoum melanjutkan tugasnya," tegasnya lebih lanjut.Dia juga mengecam upaya negara tetangga Mali dan Burkina Faso -- keduanya diskors dari ECOWAS karena kudeta anti-Barat mereka sendiri -- setelah mereka mengirim utusan ke Niger.Niger dan Mali keduanya dulunya dijajah oleh Prancis. Paris, bagaimanapun, terus memperlakukan kedua negara Afrika sebagai koloninya, dilaporkan menjarah sumber daya alam mereka sementara membuat kedua negara itu miskin.Kudeta di negara miskin yang telah lama berada di bawah kekuasaan kolonial negara-negara Barat itu menuai kecaman dari mitra internasionalnya, seperti AS, PBB, Uni Afrika, Uni Eropa, dan bekas penjajahnya, Prancis.Niger adalah penghasil uranium terbesar ketujuh di dunia, logam radioaktif yang banyak digunakan untuk energi nuklir dan pengobatan kanker.Meskipun demikian, Niger adalah salah satu negara termiskin di dunia dan bergantung pada bantuan ratusan juta dolar setiap tahun.[IT/r]