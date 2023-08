Wakil Menlu: Iran Dapat Meningkatkan Hubungan dengan BRICS Meskipun Ada Sanksi

IslamTimes - Wakil menteri luar negeri untuk urusan ekonomi mengatakan Iran dapat menjalin hubungan dengan kelompok BRICS dari negara-negara berkembang meskipun terkena sanksi ilegal AS.

Mehdi Safari membuat pernyataan tersebut dalam sebuah pidato di sebuah konferensi yang dijuluki "Iran dan BRICS: Prospek Kemitraan dan Kerjasama" di Institut Studi Politik dan Internasional Kementerian Luar Negeri di Teheran pada hari Selasa (8/8).“Terlepas dari sanksi sepihak yang kejam, Iran memiliki kapasitas yang baik untuk mengembangkan hubungan dengan BRICS,” katanya, menggambarkan blok lima negara itu sebagai salah satu mitra utama Tehran.Safari juga memuji negara-negara anggota BRICS atas kapasitas mereka yang membuat mereka membangun posisi tinggi di komunitas internasional.Dia lebih lanjut mengatakan bahwa Iran, sebagai salah satu negara berpengaruh dan terkemuka di dunia, menyambut baik multilateralisme di arena global.Kelompok BRICS dari ekonomi berkembang pesat - Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan - sering dilihat sebagai alternatif hegemoni ekonomi dan politik Barat.Itu menyumbang 42 persen dari populasi global dan sekitar 26 persen ekonomi dunia, menurut Institut Studi Keamanan yang berbasis di Afrika Selatan.Iran adalah di antara lusinan negara yang ingin menjadi anggota BRICS dan telah mengajukan permohonan resmi untuk bergabung dengan badan tersebut.‘BRICS berusaha bekerja demi Global South’Juga berbicara di konferensi Teheran, duta besar Afrika Selatan untuk Asia dan BRICS, Anil Sooklal, menghargai dukungan Republik Islam untuk negaranya.Dia mencatat bahwa BRICS dibentuk untuk mempromosikan kerja sama internasional, dan “kami ingin bekerja untuk Global South dan kebaikan umat manusia. Ini telah menjadi salah satu prinsip dasar BRICS.”Iran, tambahnya, tertarik untuk bergabung dengan BRICS, yang berupaya mengubah struktur dunia sekaligus mewakili dunia selatan.Dia lebih lanjut mencatat bahwa blok tersebut melakukan tugasnya dengan baik, mengutip produk domestik bruto (PDB) yang tinggi sebagai bukti.Menurut Statista, platform online Jerman yang menawarkan statistik, laporan, wawasan pasar, dll., Tiongkok memiliki PDB terbesar di antara negara-negara BRICS, yaitu 16,86 triliun dolar AS pada tahun 2021.Dikombinasikan dengan negara-negara blok lainnya, BRICS memiliki PDB lebih dari 26,03 triliun dolar AS pada 2022. Ini sedikit lebih banyak dari PDB Amerika Serikat, katanya.Ini memprediksi bahwa pada akhir tahun 2020-an, PDB China akan menyusul AS dan menjadi ekonomi terbesar di dunia. Ia juga memperkirakan bahwa India juga akan menyusul AS sekitar pertengahan abad ini.“Kekuatan besar tradisional yang terwakili dalam Kelompok Tujuh (G7) telah melihat kekuatan internasional mereka berkurang dalam beberapa dekade terakhir, sementara negara-negara BRICS telah melihat pertumbuhan mereka, terutama di tingkat regional,” kata Statista.Disimpulkan bahwa negara-negara BRICS asli dapat naik lebih jauh dalam daftar ekonomi terbesar dunia.[IT/r]