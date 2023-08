Harga Minyak Melonjak ke Level Tertinggi dalam Empat Bulan Terakhir

IslamTimes - Benchmark minyak global utama telah mencapai harga tertinggi sejak pertengahan April, setelah anggota OPEC+ setuju untuk memperpanjang pembatasan produksi.

Minyak mentah berjangka Brent telah stabil di atas $86 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate [WTI] AS diperdagangkan tepat di bawah $83 per barel.Arab Saudi, pengekspor minyak utama dunia, mengumumkan pada hari Kamis (3/8) bahwa mereka memperpanjang pengurangan produksi setidaknya satu bulan lagi untuk mendukung harga minyak mentah global. Output untuk September akan menjadi sekitar 9 juta barel per hari [bpd], mengingat pemotongan sukarela kerajaan sebesar 1 juta bpd.Riyadh lebih lanjut menambahkan bahwa tindakan tersebut dapat diperpanjang atau diperdalam.Selain itu, Rusia telah mengumumkan rencana untuk mengurangi ekspor sebesar 300.000 barel per hari mulai September. Eksportir minyak terbesar kedua di dunia itu sebelumnya berjanji untuk mengekang produksi sekitar 500.000 barel per hari, atau hampir 5% dari produksinya, dari Maret hingga akhir tahun ini.OPEC+, yang terdiri dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan produsen minyak sekutu, termasuk Rusia, sepakat pada Oktober untuk memangkas produksi sekitar 2% dari permintaan dunia dari November lalu hingga akhir 2023. Kelompok itu kemudian menyetujui pembatasan tambahan dalam sebuah upaya menyeimbangkan pasar.[IT/r]