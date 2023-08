AS Mengerahkan 3.000 Tentara ke Timur Tengah

IslamTimes - Militer AS telah mengerahkan ribuan tentara dan aset angkatan laut tambahan ke Timur Tengah untuk "menghalangi" pasukan Iran, setelah Washington menuduh Tehran melecehkan kapal komersial dan tindakan "destabilisasi" lainnya.

Langkah itu dilakukan setelah Iran meningkatkan kemampuan angkatan lautnya sendiri dengan serangkaian senjata baruArmada ke-5 Angkatan Laut AS mengumumkan keputusan tersebut pada hari Senin (7/8), mencatat bahwa lebih dari 3.000 marinir dan pelaut telah tiba di Laut Merah dengan kapal serbu amfibi dan kapal pendaratan dermaga sehari sebelumnya.“Unit-unit ini menambah fleksibilitas dan kemampuan operasional yang signifikan saat kami bekerja sama dengan mitra internasional untuk mencegah aktivitas yang tidak stabil dan mengurangi ketegangan regional yang disebabkan oleh gangguan Iran dan penyitaan kapal dagang awal tahun ini,” kata juru bicara Armada ke-5 Komandan Tim Hawkins kepada The Hill dalam sebuah pernyataan.Kapal serbu amfibi yang dikirim dalam pengerahan terbaru, USS Bataan, juga membawa aset udara tambahan, tambah Angkatan Laut. Meskipun tidak merinci sistem di dalamnya, militer mengatakan bahwa kapal tersebut dapat membawa lebih dari dua lusin pesawat sayap putar dan sayap tetap, termasuk pesawat tilt-rotor Osprey dan jet serang AV-8B Harrier, selain sebuah jumlah kapal pendarat. USS Carter Hall yang lebih kecil, kapal dok, akan bertindak sebagai kapal pendukung untuk operasi yang melibatkan pendaratan atau serangan amfibi.Menurut Komando Pusat AS, Menteri Pertahanan Lloyd Austin memerintahkan langkah tersebut pada bulan Juli "sebagai tanggapan atas upaya baru-baru ini oleh Iran untuk menyita kapal komersial" di wilayah tersebut. Meskipun Washington telah berulang kali menuduh Republik Islam melakukan penyitaan seperti itu sejak 2019, tuduhan tersebut menjadi lebih keras dalam beberapa bulan terakhir, dengan Pentagon mengumumkan beberapa pengerahan baru pada waktu itu.Pada pertengahan Juli, Departemen Pertahanan AS mengatakan akan mengirim jet tempur F-35 dan F-16 ke Timur Tengah bersama dengan kapal perusak berpeluru kendali untuk "membela kepentingan AS dan melindungi kebebasan navigasi", mengutip aktivitas "destabilisasi" Iran. di Selat Hormuz. Ini mengikuti pengerahan angkatan laut lainnya awal tahun ini, sementara Washington dilaporkan sedang mempertimbangkan apakah akan menempatkan personel bersenjata di atas kapal komersial untuk mencegah penyitaan oleh Iran.Hanya satu hari sebelum USS Bataan tiba di Laut Merah, media pemerintah Iran melaporkan bahwa Angkatan Laut negara itu telah dilengkapi dengan senjata baru, termasuk drone pengintai dan tempur, peralatan perang elektronik, peluncur rudal yang dipasang di truk, dan ratusan kapal pesiar dan balistik. rudal. Mengomentari kemampuan baru tersebut, Komandan Angkatan Laut Alireza Tangsiri mengatakan bahwa sistem tersebut akan meningkatkan akurasi dan memungkinkan serangan jarak jauh.Iran telah berulang kali mengutuk AS karena "memprovokasi perang" dan meningkatkan ketegangan dengan aktivitas militer regulernya di sekitar Teluk Persia. Menyusul pertemuan lain dengan kapal komersial yang dituduh menyelundupkan bulan lalu, Laksamana Muda Iran Ramazan Zirrahi mengklaim pesawat tempur AS mencoba membantu kapal itu melarikan diri, tetapi tidak berhasil.[IT/r]