Rusia: AS Disalahkan atas Kegagalan Implementasi JCPOA

IslamTimes - Iran dan Rusia umumnya menganggap AS bertanggung jawab atas masalah yang dihadapi implementasi yang tepat dari kesepakatan nuklir 2015 antara Republik Islam dan negara-negara dunia, kata kementerian luar negeri Rusia mengutip pejabat negara tersebut.

Kementerian tersebut mengeluarkan pernyataan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (8/8) setelah pertemuan di Teheran antara Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov dan mitranya dari Iran Ali Bagheri-Kani dan Reza Najafi.Tehran dan Moskow sepakat bahwa kegagalan untuk mengimplementasikan kesepakatan itu berasal dari "kebijakan 'tekanan maksimum' yang salah yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan mereka yang berpikir serupa," bunyi pernyataan itu.Kesepakatan itu, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), ditandatangani pada Juli 2015 antara Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB -- Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis -- plus Jerman.Ini memungkinkan keringanan sanksi terbatas untuk Republik Islam, yang, pada gilirannya, secara sukarela mengubah beberapa aspek dari pekerjaan nuklirnya.Namun, AS meninggalkan perjanjian itu pada 2018 sebagai bagian dari apa yang disebut kebijakan "tekanan maksimum" mantan presiden Donald Trump terhadap Iran, mengembalikan semua sanksi yang telah dicabut oleh kesepakatan itu.Sekutu AS dalam kesepakatan itu - Prancis, Inggris, dan Jerman - kemudian tunduk di bawah tekanan Washington dengan mengikuti garis sanksi dan menangguhkan aktivitas perdagangan mereka dengan Tehran.Negosiasi untuk menghidupkan kembali perjanjian dimulai pada April 2021. Namun, pembicaraan terhenti di tengah penolakan Washington untuk menawarkan jaminan bahwa itu tidak akan membatalkan kesepakatan lagi.Kementerian Rusia melanjutkan dengan menegaskan bahwa "tidak ada alternatif yang masuk akal" untuk menerapkan JCPOA sebagaimana disetujui oleh Dewan Keamanan PBB, mengutip fakta bahwa DK PBB telah mengesahkan perjanjian tersebut dalam bentuk Resolusi 2231.[IT/r]