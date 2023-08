Trump Mengatakan Persidangan Akan Melumpuhkan Kampanye Presiden

IslamTimes - Mantan presiden AS Donald Trump mengecam berbagai tuntutan yang mengancam upaya pemilihannya kembali pada hari Selasa (8/8), mengeluh bahwa kehadirannya di pengadilan akan membuatnya absen dari jalur kampanye untuk sebagian besar tahun 2024.

Berbicara di New Hampshire beberapa hari setelah didakwa untuk ketiga kalinya dalam empat bulan, Trump mencerca pejabat "gila" yang menyelidiki tuduhan bahwa dia secara ilegal menimbun rahasia keamanan nasional, memalsukan catatan bisnis, dan secara korup mencoba menggulingkan pemilihan.Miliarder berusia 77 tahun, calon terdepan dalam pemilihan pendahuluan presiden dari Partai Republik, tanpa dasar menuduh Presiden Joe Biden memerintahkan penyelidikan, yang menurutnya dilakukan karena jumlah pollingnya yang luar biasa."Bagaimana mungkin lawan politik saya yang korup, Joe Biden, mengadili saya selama kampanye pemilihan yang saya menangkan dengan banyak tetapi memaksa saya untuk menghabiskan waktu dan uang jauh dari jalur kampanye untuk melawan tuduhan palsu yang dibuat-buat dan tuduhan?" tanyanya pada kerumunan rapat umum di Windham, salah satu kota paling Republik di Negara Bagian Granit."Itulah yang mereka lakukan: 'Maaf, saya tidak bisa pergi ke Iowa hari ini, saya tidak bisa pergi ke New Hampshire hari ini, karena saya duduk di ruang sidang karena omong kosong. jaksa agungnya menuduh saya melakukan sesuatu.' Sangat buruk."Meskipun jumlahnya mendekati, Trump sebenarnya hanya mengalahkan Biden dalam dua dari 14 jajak pendapat utama yang disusun dalam rata-rata RealClearPolitics yang berpengaruh sejak Juni. Biden telah memenangkan delapan dan empat seri.Trump yang dua kali dimakzulkan didakwa pada Selasa pekan lalu atas upayanya untuk membatalkan pemilu yang memuncak pada pemberontakan 6 Januari 2021 di US Capitol, yang dikaitkan dengan kematian empat pendukungnya.Kasus ini adalah yang paling serius dari empat penyelidikan kriminal yang menghasilkan lusinan tuduhan kejahatan, termasuk tuduhan bahwa Trump menutupi pembayaran uang suap kepada seorang bintang porno dan bahwa dia membahayakan keamanan nasional dengan menyimpan dokumen rahasia di klub pantainya di Florida.Sejauh ini dia menjalani persidangan pidana mulai Maret dan Mei tahun depan -- puncak kampanye pemilu.Tanggal persidangan akan ditetapkan dalam beberapa hari dalam kasus campur tangan pemilihannya, dan Trump mengharapkan dakwaan lebih lanjut minggu depan atas dugaan konspirasi yang sama tetapi berfokus pada negara bagian Georgia."Saya harus memiliki empat (dakwaan) minggu depan," katanya kepada kerumunan Windham, menunjukkan bahwa popularitasnya di kalangan Republik telah meningkat sejak kasus kriminal mulai berdatangan.Trump melawan gugatan yang diluncurkan oleh seorang penulis yang memenangkan kasus pelecehan seks terhadapnya. Dia juga dituntut sebesar $250 juta oleh Negara Bagian New York atas dugaan penipuan bisnis, dengan persidangan yang dimulai pada bulan Oktober.[IT/r]