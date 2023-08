Penasihat “Keamanan Nasional” AS di UEA Di Tengah Penumpukan Militer di Wilayah

IslamTimes - Penasihat "Keamanan Nasional" AS Jake Sullivan telah melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab setelah kunjungan ke Arab Saudi, di tengah upaya untuk memperbaiki hubungan dengan dua negara Arab dan penumpukan militer Amerika di wilayah tersebut baru-baru ini.

Sullivan dan Presiden Emirat Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan bertemu pada hari Selasa (7/8) di Abu Dhabi, di mana mereka membahas hubungan "dekat, strategis" AS-Emirat, serta perkembangan regional dan internasional, lapor kantor berita resmi WAM.Mereka juga "menekankan pentingnya tindakan bersama untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah," tambah laporan itu.Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan dan Sekretaris Jenderal Dewan Tertinggi Keamanan Nasional Ali bin Hammad al-Shamsi juga hadir dalam pertemuan tersebut.Selama akhir pekan, Sullivan mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Saudi di Jeddah di sela-sela pertemuan tentang perang Ukraina.Pertemuan itu terjadi ketika AS mengirim lebih dari 3.000 pelaut dan Marinir ke Laut Merah di atas kapal serbu USS Bataan dan kapal pendaratan dermaga USS Carter Hall sebagai tanggapan atas dugaan “pelecehan dan penyitaan kapal dagang” oleh Iran.Pengerahan tersebut membawa pesawat dan helikopter tambahan untuk bergabung dengan selusin F-35 AS, serta pesawat F-16 dan A-10 serta kapal perusak berpeluru kendali Angkatan Laut yang telah tiba di Teluk dengan dalih melindungi kapal yang melintasi saluran air utama di kawasan strategis.Itu menyusul pengumuman oleh militer AS tentang rencana untuk menempatkan personel bersenjata di kapal komersial yang melakukan perjalanan melalui Selat Hormuz.Secara terpisah pada hari Selasa, Kepala Komando Pusat AS [CENTCOM] Jenderal Michael Kurilla melakukan perjalanan ke UEA dan Bahrain, rumah bagi Armada Kelima AS, dengan kapal perusak Angkatan Laut Amerika.Kurilla bertemu dengan Kepala Staf militer UEA Letnan Jenderal Issa Saif Mohammed al-Mazrouei serta Raja Bahrain Hamid bin Isa Al Khalifah.[IT/r]