Duta Suriah: Pasukan AS Memasok Teroris dengan Senjata Kimia untuk Melibatkan Suriah

IslamTimes - Wakil perwakilan tetap Suriah untuk PBB mengatakan pasukan AS telah memasok teroris Takfiri di daerah strategis al-Tanf di Suriah selatan dengan senjata kimia dan melatih mereka bagaimana menggunakannya untuk memberatkan Damaskus.

Berbicara pada pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang "Situasi di Timur Tengah" di New York pada hari Selasa (8/8), Dandi berpendapat bahwa desakan badan PBB untuk mengadakan pertemuan bulanan tentang apa yang disebut file kimia Suriah, sementara tidak ada insiden yang benar-benar terjadi, adalah dimaksudkan untuk menciptakan dalih bagi negara-negara Barat tertentu untuk mengulangi tuduhan anti-Suriah mereka.Dia menggarisbawahi bahwa “Suriah mengutuk setiap penggunaan senjata kimia di mana pun, kapan pun, dan oleh pihak mana pun.”Dandi juga menekankan perlunya membenahi perilaku Organisasi Pelarangan Senjata Kimia [OPCW] dan menjaganya dari misinformasi, politisasi, dan polarisasi.Media dan pemerintah Barat telah berulang kali menuduh pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia terhadap warganya sendiri dalam perang melawan teroris.Suriah menyerahkan persediaan senjata kimianya pada tahun 2014 untuk misi bersama yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia [OPCW], yang mengawasi penghancuran persenjataan. Ia juga secara konsisten membantah menggunakan senjata kimia.Pada 14 April 2018, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis melakukan serangkaian serangan udara terhadap Suriah atas dugaan serangan senjata kimia di kota Douma, yang terletak sekitar 10 kilometer timur laut ibu kota Damaskus.Dugaan serangan itu dilaporkan oleh kelompok White Helmets, yang menerbitkan video yang memperlihatkan mereka merawat para penyintas.Dokumen OPCW yang bocor kemudian menunjukkan bahwa para penyelidik insiden Douma tidak menemukan "bukti" serangan senjata kimia.Namun, organisasi tersebut menyensor temuan di bawah tekanan dari AS dan sekutunya untuk menyembunyikan bukti yang merusak dalih pengeboman pimpinan AS di Suriah beberapa hari setelah dugaan serangan.[IT/r]