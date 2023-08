AS Mengecilkan Spekulasi Atas Kemungkinan Kesepakatan Normalisasi Saudi-Israel

IslamTimes - Amerika Serikat telah mengecilkan spekulasi atas kemungkinan kesepakatan untuk menormalkan hubungan antara Arab Saudi dan Zionis Israel, dengan mengatakan bahwa diperlukan lebih banyak diskusi untuk mencapai kesepakatan semacam itu.

Juru bicara Gedung Putih John Kirby membuat pernyataan pada hari Rabu (9/8), mengatakan kedua belah pihak belum menyetujui kerangka kerja bersama untuk negosiasi.“Masih banyak diskusi yang akan terjadi di sini,” tambahnya.Pernyataan Kirby datang tak lama setelah Wall Street Journal, mengutip pejabat AS, melaporkan pada hari sebelumnya bahwa Washington dan Riyadh telah menyetujui garis besar umum kesepakatan normalisasi Zionis Israel-Arab Saudi."Saya pikir ... terus terang di sini, laporan tersebut telah membuat beberapa orang mendapat kesan bahwa diskusi lebih jauh dan lebih dekat dengan rasa kepastian daripada yang sebenarnya," kata Kirby.“Tidak ada rangkaian negosiasi yang disepakati, tidak ada kerangka kerja yang disepakati untuk mengkodifikasi normalisasi atau pertimbangan keamanan lainnya yang kami dan teman-teman kami miliki di kawasan ini,” tambahnya.Namun, Kirby mengatakan ada komitmen dari pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk terus berbicara dan berusaha memajukan segala sesuatunya.Biden menyatakan pada 28 Juli bahwa kesepakatan bagi Zionis Israel dan Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan mungkin akan terjadi setelah pembicaraan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dengan pejabat Saudi di Jeddah.Untuk menandatangani kesepakatan dengan Israel, Riyadh secara terbuka meminta Tel Aviv untuk mengimplementasikan apa yang disebut Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002 untuk mendirikan negara Palestina terlebih dahulu.Namun, anggota rezim sayap kanan Zionis Israel, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan mereka tidak akan membuat konsesi apa pun kepada Palestina sebagai bagian dari kesepakatan potensial untuk normalisasi hubungan dengan Arab Saudi.Menurut pejabat AS, Saudi secara pribadi meminta AS untuk menjamin keamanan kerajaan jika terjadi serangan dan menyediakan akses ke teknologi nuklir sipil, serta sistem senjata AS yang lebih canggih.Upaya Washington untuk menambahkan Arab Saudi ke dalam daftar negara-negara Arab yang telah menandatangani Abraham Accords datang pada saat kritis ketika Biden mencari pemilihan kembali dan pemerintah AS dibuat malu oleh hubungan kerajaan yang memperkuat hubungan dengan Iran dan Suriah, dan gravitasi lebih lanjut ke arah Cina.UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko menandatangani perjanjian normalisasi yang ditengahi AS dengan Israel pada tahun 2020, menuai kecaman dari warga Palestina yang mengecam kesepakatan itu sebagai “tikaman di belakang perjuangan Palestina dan rakyat Palestina.”[IT/r]