Wakil Komandan IRGC: Menteri Keuangan AS Ditugaskan untuk Perang terhadap Iran

IslamTimes - Wakil kepala Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) mengatakan pejabat Amerika yang bertanggung jawab atas perang melawan Iran adalah Menteri Keuangan, bukan Menteri Pertahanan.

“Berlawanan dengan apa yang diyakini, orang kunci di Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas perang dengan Iran bukanlah menteri perang, tetapi menteri keuangan, yang menunjukkan sifat perang ekonomi saat ini dengan Iran,” kata Laksamana Ali Fadavi mengatakan pada hari Rabu (9/8).Dalam beberapa tahun terakhir, AS telah menargetkan ekonomi Iran dengan sanksi ekonomi yang keras. Di bawah kebijakan "tekanan maksimum", Washington memberlakukan sanksi terhadap Republik Islam setelah secara sepihak meninggalkan perjanjian nuklir Iran pada 2018.AS juga mencoba untuk membuat ekspor minyak Iran menjadi nol di bawah apa yang disebut kampanye tekanan maksimum, tetapi upaya tersebut gagal total.Fadavi juga mengatakan Menteri Keuangan AS Janet Yellen baru-baru ini mengakui bahwa pada kenyataannya, semua yang telah dilakukan AS terhadap Iran dalam 44 tahun terakhir terbukti gagal total.“Arus paling jahat di dunia telah menjadi musuh Iran sejak awal Revolusi Islam,” kata jenderal tertinggi itu.[IT/r]