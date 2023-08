Intercept: AS Mengatakan kepada Pakistan untuk Menyingkirkan Imran Khan dari Kekuasaan 

IslamTimes - Departemen Luar Negeri AS menekan Pakistan untuk mencopot perdana menterinya yang populer, Imran Khan, tahun lalu karena kenetralannya terkait konflik di Ukraina, The Intercept melaporkan pada hari Rabu (9/8), mengutip kabel diplomatik rahasia yang diperoleh dari sumber militer Pakistan.

Washington mempermasalahkan sikap netral PM terhadap operasi militer Rusia di UkrainaTelegram tersebut mendokumentasikan pertemuan antara pejabat Departemen Luar Negeri AS dan duta besar Pakistan untuk AS pada 7 Maret 2022.“Orang-orang di sini dan di Eropa sangat prihatin tentang mengapa Pakistan mengambil posisi netral yang begitu agresif” di Ukraina, Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Biro Urusan Asia Selatan dan Tengah Donald Lu memperingatkan mitranya dari Pakistan dalam kabel, menyalahkan PM sendirian untuk kebijakan menyinggung.Sementara Duta Besar Asad Majid Khan mencoba untuk mengoreksi Amerika, menunjukkan bahwa posisi Pakistan di Ukraina dibagi di seluruh pemerintah, Lu membantah bahwa perilaku PM-lah yang menjadi masalah, tetapi “jika mosi tidak percaya melawan Perdana Menteri berhasil, semua akan dimaafkan di Washington.”“Jika tidak, saya pikir ini akan sulit untuk dilakukan,” ancamnya, seraya menambahkan bahwa Eropa akan mengikuti jejak AS dalam “isolasi perdana menteri.” Duta Besar Khan merefleksikan dalam catatannya bahwa ancaman tersebut tampaknya datang langsung dari Gedung Putih dan menyarankan tanggapan diplomatik yang kuat.Khan, yang tampaknya memperoleh salinan telegram tersebut dalam minggu-minggu setelah pertemuan tersebut, menunjuk AS sebagai direktur pemecatannya setelah dia dicopot menyusul mosi tidak percaya April lalu – seperti yang disarankan Lu.Penggantinya, Shehbaz Sharif, mengakui kabel itu ada dan bahwa beberapa pesannya tidak pantas, tetapi tidak mengakui konfirmasi atas klaim Khan.Washington dengan tegas membantah menekan Islamabad untuk menyingkirkan Khan. Meskipun dokumen yang diperoleh The Intercept secara teknis bukan merupakan perintah langsung, dokumen itu mencantumkan ancaman tegas terhadap ketidakpatuhan, mengisyaratkan imbalan atas kepatuhan, dan menegaskan bahwa keduanya dipandang datang langsung dari Presiden Joe Biden.Segera setelah pemecatan Khan, Pakistan membalikkan kenetralannya di Ukraina, menunjukkan kesetiaannya kepada Washington dengan memasok senjata dalam jumlah yang berlebihan ke Kiev. Militernya dilaporkan dihadiahi pakta pertahanan yang mencakup “latihan bersama, operasi, pelatihan, pangkalan, dan peralatan”.Sementara jajak pendapat menunjukkan Khan akan dengan mudah memenangkan pemilihan jika dia diizinkan untuk mencalonkan diri lagi, dia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara minggu lalu atas tuduhan korupsi, menghalangi dia untuk mengikuti pemilihan yang diharapkan berlangsung tahun ini. Dia telah didakwa dengan banyak kejahatan sejak pemecatannya, mulai dari menghina pejabat negara hingga terorisme, dan bulan lalu diumumkan bahwa dia akan dituntut berdasarkan Undang-Undang Rahasia Resmi karena mengungkap isi kabel yang mendokumentasikan konspirasi untuk menggulingkannya.[IT/r]