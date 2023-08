 Badan Pengacara AS Terbesar Mengadopsi Resolusi Memerangi Islamofobia

IslamTimes - Badan pengacara terbesar di Amerika Serikat telah mengeluarkan resolusi yang mengutuk Islamofobia dan menyerukan kepada Kongres dan PBB untuk menerapkan resolusi serupa dalam memerangi sentimen anti-Muslim.

House of Delegates American Bar Association [ABA] mengeluarkan resolusi pada hari Selasa (8/8) selama sesi dua hari melihat sejumlah kebijakan dan resolusi baru.“RESOLVED, Bahwa Asosiasi Pengacara Amerika mendesak pemerintah federal, negara bagian, lokal, teritorial, dan kesukuan di Amerika Serikat untuk mengutuk Islamofobia dan mengembangkan serta menerapkan strategi komprehensif untuk memerangi Islamofobia,” kata resolusi tersebut.Strategi yang direkomendasikan yang disebutkan dalam resolusi termasuk menciptakan kampanye kesadaran untuk mendidik orang Amerika tentang Islam dan Muslim dan juga mekanisme baru untuk melaporkan insiden Islamofobia dan kejahatan rasial.Resolusi itu juga mendesak Kongres AS untuk mengadopsi undang-undang yang diperkenalkan oleh anggota Kongres Ilhan Omar untuk mendirikan kantor di Departemen Luar Negeri yang memantau Islamofobia - mirip dengan yang ada untuk memantau antisemitisme.Undang-undang itu belum menerima pemungutan suara di lantai Kongres.Organisasi Muslim selama bertahun-tahun meminta AS untuk melacak masalah Islamofobia di negara itu, dan juga melobi PBB untuk melakukannya.Tahun lalu, PBB memilih untuk mengamati "Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia". Namun pada bulan Maret, sebuah koalisi lebih dari selusin kelompok Muslim mendesak badan internasional tersebut untuk berbuat lebih banyak untuk memerangi kebencian anti-Muslim di tingkat internasional.Selama dekade terakhir, telah terjadi beberapa serangan besar terhadap populasi Muslim yang tinggal di negara-negara barat, termasuk penembakan di sebuah masjid di Quebec, Kanada, dan penembakan massal di dua masjid Selandia Baru yang menewaskan lebih dari 50 jamaah Muslim.Council on American-Islamic Relations, yang telah melacak dan bekerja pada isu-isu kejahatan rasial terhadap Muslim di AS, memuji penerapan tindakan tersebut oleh ABA.“Kami menyambut baik resolusi melawan Islamofobia oleh asosiasi pengacara sukarela terbesar di dunia dan asosiasi hukum terkemuka di negara ini, dan berharap langkah-langkah yang disarankan oleh resolusi tersebut akan diadopsi oleh pembuat kebijakan negara bagian dan nasional,” Edward Ahmed Mitchell, wakil nasional organisasi tersebut Direktur, kata dalam sebuah pernyataan.[IT/r]