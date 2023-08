Gedung Putih Tidak Tahu Apakah Pentagon Memeriksa Pejuang Asing yang Dilatihnya

IslamTimes - Gedung Putih tidak tahu apakah Pentagon memiliki proses pemeriksaan untuk para pejuang asing yang diberikan pelatihan, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengakui.

Pejuang asing dilatih oleh AS dalam dukungan demokrasi dan antikorupsi, menurut pemerintahan BidenMenurut Politico, pejabat itu ditanya oleh wartawan pada hari Rabu apakah AS sedang melakukan peninjauan terhadap mereka yang dilatih sehubungan dengan kudeta baru-baru ini, termasuk kudeta di Niger, di mana militer negara itu memberontak dan menahan Presiden Mohamed Bazoum dua minggu lalu.Kirby menyatakan bahwa dia tidak mengetahui apakah Pentagon sedang melakukan peninjauan, tetapi mencatat bahwa "waktu tertentu" pelatihan AS dihabiskan untuk hal-hal seperti "dukungan demokrasi dan supremasi hukum dan upaya antikorupsi."Komentarnya muncul setelah The Intercept mengatakan telah mengkonfirmasi bahwa salah satu pemimpin kudeta di Nigeria Jenderal Moussa Salaou Barmou, yang sebelumnya bertindak sebagai kepala Pasukan Operasi Khusus Niger, telah dilatih oleh militer AS.Barmou dilaporkan telah menerima pelatihan di Fort Benning, Georgia dan Universitas Pertahanan Nasional di Washington, menurut outlet tersebut, mengutip sumber-sumber Nigeria dan seorang pejabat pemerintah AS yang tidak disebutkan namanya.Sumber Amerika juga mengatakan kemungkinan Barmou bukan satu-satunya yang mengambil bagian dalam kudeta yang telah menerima pelatihan AS. “Saya yakin kami akan mengetahui bahwa orang lain telah menjadi mitra, telah terlibat dalam keterlibatan AS,” katanya tentang anggota lain dari pemerintahan militer baru Niger, mencatat bahwa badan-badan AS sedang menyelidiki masalah tersebut.Seperti dicatat oleh The Intercept, kudeta di Niger adalah yang ke-11 di wilayah tersebut, yang melibatkan perwira terlatih AS dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, petugas yang dilatih oleh Pentagon juga bertanggung jawab atas pengambilalihan di Burkina Faso, Mali, Gambia, Guinea, dan Mauritania.Sumber pemerintah outlet mencatat bahwa "Kami berlatih sesuai standar - hukum perang dan standar demokrasi." Namun, dia mencatat bahwa “ini adalah personel militer asing. Kami tidak dapat mengontrol apa yang mereka lakukan. Kami tidak punya cara untuk menghentikan mereka.”[IT/r]