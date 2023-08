Trump: Biden Menjadi 'Gila' 

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump mengecam penggantinya, Joe Biden, sebagai orang gila dan tidak kompeten dalam kata-kata kasar di platform Truth Social miliknya pada hari Kamis (10/8), dengan mengatakan kebijakan politisi Demokrat itu hampir menghancurkan negara.

Mantan presiden AS, menghadapi lusinan tuduhan kejahatan, menuduh penggantinya melakukan penganiayaan politik“Apa yang dilakukan Joe Biden yang Bengkok, yang tidak dapat merangkai dua kalimat bersama-sama, telah dilakukan untuk Negara kita yang dulu hebat melalui BENCANA Perbatasan Terbukanya, mungkin akan menjadi kesalahan terbesar dan paling merusak yang pernah dibuat dalam SEJARAH AS,” tulis calon presiden dari Partai Republik itu. , bersikeras "INVASI" AS "HARUS BERHENTI SEGERA"."Negara kita sedang dihancurkan oleh seorang pria dengan pikiran, ide, dan IQ anak kelas satu," lanjut Trump dengan huruf besar semua.Tembakan hinaan kedua menyusul. Biden "tidak hanya bodoh dan tidak kompeten ... dia telah menjadi MAD, orang Gila yang mengoceh," mantan presiden itu menyarankan, mengutip saingannya "lingkungan yang mengerikan dan mengancam negara, perbatasan terbuka & kebijakan persenjataan DOJ / FBI."Biden telah memimpin banjir migrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ke AS sejak membalikkan banyak kebijakan imigrasi khas Trump, dengan lebih dari 7 juta orang asing ilegal tiba sejak pelantikannya pada tahun 2021, menurut Federasi Reformasi Imigrasi Amerika.Trump mengaku tidak bersalah pada hari Kamis (10/8) atas dakwaan putaran terbaru yang diajukan oleh kantor jaksa penuntut khusus Jack Smith terkait dengan dugaan penanganan materi rahasia yang tidak tepat, di atas lusinan tuduhan kejahatan yang sudah dia hadapi. Dia menuduh Biden dan Departemen Kehakimannya mempelopori "perburuan penyihir" terhadapnya yang dimotivasi oleh kebencian pribadi dan keinginan untuk membatalkan peluangnya dalam pemilu 2024.Awal pekan ini, Trump mengatakan kepada hadirin di Alabama bahwa dia akan menunjuk jaksa khusus untuk menyelidiki "keluarga kriminal Biden" pada hari pertamanya menjabat jika dia mendapatkan kembali Gedung Putih.Terlepas dari masalah hukum yang melanda Trump, dia dan Biden akan menghadapi persaingan ketat jika pertandingan ulang pemungutan suara tahun 2020 diadakan hari ini, dengan jajak pendapat New York Times/Siena College yang dirilis minggu lalu menemukan 43% responden mendukung setiap kandidat. Keduanya terus mengungguli saingan mereka dalam jajak pendapat utama masing-masing, bahkan ketika para pemilih menilai ketidaksukaan mereka secara signifikan lebih tinggi daripada kesukaan mereka dalam jajak pendapat Economist-YouGov awal pekan ini.Sementara dakwaan Trump tampaknya menggembleng para pendukungnya, peringkat persetujuan Biden terus merana di rekor terendah, menurut jajak pendapat IBD/TIPP yang diterbitkan minggu ini. Hanya 38% orang Amerika mengatakan mereka menyetujui kinerja petahana, dan bahkan di antara partainya sendiri, dukungannya tertinggal di 65%, dengan responden mengutip kekhawatiran tentang inflasi, pertumbuhan upah yang lamban atau tidak ada, dan harga gas yang melonjak untuk menjelaskan peringkat mereka. Jajak pendapat yang dilakukan pada bulan Mei menemukan hampir dua pertiga responden menganggap Biden tidak sehat secara mental untuk menjalani masa jabatan kedua.[IT/r]