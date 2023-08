Komandan Iran Menolak Tuduhan AS, Iran Mendestabilisasi Wilayah, AS 'Ketua Perompak Dunia'

IslamTimes - Seorang komandan senior Iran telah menampik tuduhan AS bahwa Iran mendestabilisasi kawasan Teluk Persia dan malah mencap Washington sebagai sumber ketidakamanan di kawasan itu dan "pemimpin perompak dunia."

Brigadir Jenderal Abolfazl Shekarchi, juru bicara Angkatan Bersenjata Iran, mengatakan AS mengacaukan kawasan dan menjarah sumber dayanya, namun menuduh Iran mendestabilisasi lingkungan.“Orang Amerika menuduh kami menciptakan ketidakamanan di Teluk Persia. Ini sementara Teluk Persia adalah rumah bagi negara-negara regional. Seseorang harus bertanya kepada orang Amerika 'apa urusanmu di sini'?" katanya pada hari Kamis (10/8).Dia merujuk pada tuduhan lama AS bahwa aktivitas regional Iran membuat kawasan itu tidak stabil. Pekan lalu, militer AS mengumumkan telah mengerahkan lebih dari 3.000 pasukan ke wilayah tersebut untuk melindungi kapal dari apa yang diklaim sebagai upaya pelecehan dan penyitaan Iran.“Salah satu persyaratan kawasan ini adalah keamanan dan Republik Islam Iran berada di garis depan bangunan keamanan di kawasan dan membayar biaya untuk itu. Pengaturan [Iran] ditujukan untuk membangun keamanan, bukan ketidakamanan,” dia berkata."AS justru berada di pihak yang berlawanan dan pengaturannya ditujukan untuk menciptakan ketidakamanan; AS adalah penguasa bajak laut dunia... Jadi, rasional untuk menghadapi pembajakan ini dan ini tidak bisa disebut menciptakan ketidakamanan."“Langkah-langkah kami tidak dimaksudkan untuk menciptakan ketidakamanan,” kata komandan Iran itu, menambahkan bahwa negara-negara tidak boleh membiarkan AS mengancam perairan dan mengganggu perdagangan bebas internasional di kawasan itu dan mengorbankan kepentingan orang lain demi kepentingannya sendiri.Jenderal Shekarchi mengatakan faktanya adalah bahwa Iran melakukan yang terbaik untuk melindungi keamanan regional, termasuk dengan mengadakan latihan angkatan laut di Teluk Persia.“Bahkan jika kami adalah sumber ancaman, ini melawan AS, Inggris, dan rezim Zionis, bukan negara-negara kawasan, karena kami memiliki kepentingan bersama dengan negara-negara kawasan,” katanya.Korps Pengawal Revolusi Islam pekan lalu mengadakan latihan angkatan laut di Teluk Persia setelah AS mengumumkan akan mengerahkan lebih banyak pasukan ke wilayah tersebut.Panglima IRGC Mayor Jenderal Hossein Salami mengatakan pada saat itu Iran akan memberikan "tanggapan keras" terhadap ancaman dan hasutan."Tidak perlu kehadiran Amerika atau sekutu Eropa atau non-Eropa di kawasan ini," katanya.[IT/r]