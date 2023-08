Jokowi Akan Pimpin 12 Pertemuan dalam Rangkaian KTT ASEAN September Mendatang

Islam Times - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan memimpin 12 pertemuan atau konferensi tingkat tinggi (KTT) dalam rangkaian KTT ke-43 ASEAN dan KTT terkait di Jakarta pada 5-7 September 2023 mendatang.

"Presiden RI akan memimpin 12 pertemuan antara tanggal 5-7 September dan ini semua akan bertempat di Jakarta Convention Center," kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian luar Negeri, Sidharto R Suryodipuro, dalam konferensi pers, Jumat (11/8/2023).Sidharto membeberkan, 12 KTT yang akan dipimpin oleh Jokowi adalah KTT ke-43 ASEAN dalam format plenary, KTT ke-43 ASEAN dalam format retreat, KTT ke-26 ASEAN-China, KTT ke-24 ASEAN-Korea Selatan.Kemudian, KTT ke-26 ASEAN-Jepang, KTT ke-11 ASEAN-Amerika Serikat, KTT ASEAN-Kanada, KTT ke-26 ASEAN Plus Three, KTT ke-20 ASEAN-India, KTT ke-3 ASEAN-Australia, KTT ke-18 Asia Timur, dan KTT ke-13 ASEAN-Perserikatan Bangsa-bangsa.Jokowi juga dijadwalkan memimpin sejumlah acara yang bersifat nonpersidangan, yakni, pembukaan KTT-43 ASEAN, pembukaan ASEAN-Indo-Pacific Forum, gala dinner, social events, serta upacara penutupan sekaligus penyerahan keketuaan ASEAN kepada Laos.Sidharto pun menjelaskan bahwa KTT ASEAN dalam format plenary maupun retreat akan diselenggarakan pada 5 September 2023.Pada hari berikutnya, akan dilaksanakan KTT antara ASEAN dengan negara-negara mitra yang akan berlangsung hingga 7 September 2023.Pada 7 September 2023, akan digelar pula KTT Asia Timur dan KTT ASEAN Plus Three."Biasanya dalam rangkaian KTT seperti ini juga akan terjadi berbagai pertemuan bilateral di antara para pemimpin yang hadir, dan berbagai kegiatan lainnya," kata Sidharto.