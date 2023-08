Mike Pence Kecam Pertukaran Tahanan Terbaru sebagai 'Pembayaran Tebusan Terbesar' ke Iran

IslamTimes - Mantan Wakil Presiden Mike Pence pada hari Kamis (10/8) mengecam pertukaran tahanan baru-baru ini dengan Iran, menyebut pengaturan baru itu sebagai "pembayaran uang tebusan terbesar dalam sejarah Amerika" ke Republik Islam.

Pence, yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Republik, membuat pernyataan tersebut dalam sebuah postingan di X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.Sumber informasi mengatakan kepada IRNA pada hari Kamis bahwa Iran akhirnya memperoleh akses ke dananya senilai lebih dari $10 miliar yang dibekukan secara ilegal di rekening bank di Korea Selatan dan Irak karena dugaan kepatuhan terhadap sanksi AS.Sumber tersebut mengatakan bahwa dana tersebut telah dikeluarkan di bawah kesepakatan awal yang dicapai dengan Amerika Serikat dan akan mencakup dana senilai $6 miliar yang diblokir di Korea Selatan serta sejumlah besar dana yang diblokir di Trade Bank of Iraq.Sumber itu menambahkan bahwa dana tersebut telah dikeluarkan di bawah kesepakatan pertukaran tahanan dengan AS yang akan membuat kedua belah pihak membebaskan dan memulangkan lima tahanan.Pence mengklaim bahwa dana tersebut akan digunakan untuk membangun drone untuk Rusia dan untuk apa yang dia duga sebagai penyediaan dana untuk terorisme melawan AS dan rezim Zionis.[IT/r]