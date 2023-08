Laporan: Lebih dari 150.000 Tentara Ukraina Terbunuh atau Terluka

IslamTimes - Sebuah surat kabar AS melaporkan bahwa lebih dari 150.000 tentara Ukraina telah tewas atau terluka sejak dimulainya perang dengan Rusia.

Menurut laporan Jumat (11/8) di The New York Times berdasarkan perkiraan pejabat dan analis Barat, sejak perang dimulai pada akhir Februari 2022, 150.000 tentara Ukraina telah tewas atau terluka, selain puluhan ribu korban sipil.Laporan NYT mengungkapkan bahwa karena banyaknya korban perang, banyak warga Ukraina yang mencoba melarikan diri dari dinas militer.Jumlah wajib militer di Ukraina telah meningkat secara substansial karena banyaknya korban, terutama selama serangan balasan yang gagal baru-baru ini, katanya, menambahkan bahwa perekrutan pasukan menjadi semakin sulit."Ukraina telah menjangkau lebih jauh ke dalam masyarakat untuk menjaga agar barisannya terisi," catat laporan itu.Pada hari Jumat, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky memecat semua kepala rekrutmen regional atas laporan rancangan skema penghindaran di pusat-pusat penyusunan.Berdasarkan The New York Times, laporan terus berdatangan tentang "petugas yang menerima suap agar orang-orang menghindari wajib militer."Ini sementara "Penjaga Perbatasan Negara mengatakan bahwa rata-rata 20 orang per hari ditangkap karena mencoba meninggalkan negara itu.""Tahun lalu, pemerintah Ukraina memberlakukan larangan pemanggilan petugas rekrutmen di pos pemeriksaan, pompa bensin, dan tempat umum lainnya, sebagai tanggapan atas petisi yang ditandatangani oleh lebih dari 25.000 orang," tulis surat kabar itu.Sementara itu, langkah Zelensky untuk memecat semua kepala rekrutmen regional ditanggapi dengan skeptis.Zelensky mengatakan kepada media bahwa "sistem harus dijalankan oleh orang-orang yang tahu persis apa itu perang dan mengapa sinisme dan penyuapan pada saat perang adalah pengkhianatan tingkat tinggi."Seorang perwira Pertahanan Teritorial mengatakan bahwa sudah menjadi fakta umum bahwa skema penghindaran draf di pusat perekrutan telah ditetapkan oleh sistem bagi mereka yang tidak ingin berpartisipasi dalam perang melawan Rusia."Mereka yang ingin menghindari [wamil] akan tetap melakukannya," kata petugas itu.Laporan NYT bertepatan dengan laporan lain yang memberatkan mengenai maraknya korupsi di militer Kiev yang dijalankan oleh The Guardian di mana tentara wanita Ukraina mengeluh bahwa mereka dipaksa berhubungan seks dengan komandan mereka.The Guardian juga mengungkap korupsi yang merajalela, selain pelecehan seksual yang meluas di angkatan bersenjata Ukraina.Laporan tersebut mengutip seorang whistleblower yang mengungkapkan kepada The Guardian bahwa komandan tentara Ukraina akan memaksa bawahan perempuan mereka untuk berhubungan intim dengan mereka.Moskow meluncurkan “operasi militer khusus” di Donbas pada 24 Februari 2022, untuk mempertahankan wilayah Rusia dari perambahan NATO.Itu juga bertujuan untuk menghentikan penganiayaan terhadap penduduk berbahasa Rusia di daerah tersebut di tangan pemerintah Kiev.[IT/r]