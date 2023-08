Biden: China Dijalankan oleh 'Orang Jahat' 

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden telah meningkatkan serangannya terhadap para pemimpin China, dilaporkan memberi tahu para donor untuk kampanye pemilihannya kembali bahwa pemerintah China dijalankan oleh "orang jahat" yang mungkin mengambil tindakan berbahaya karena ekonomi mereka terhuyung-huyung di ambang kehancuran.

Presiden AS juga dilaporkan mengatakan kepada donor politik bahwa ekonomi China adalah "bom waktu yang terus berdetak".Biden mengklaim pada hari Kamis (10/8) di acara penggalangan dana di Park City, Utah, bahwa pemerintahan Presiden China Xi Jinping berada dalam "masalah" karena masalah ekonomi Beijing adalah "bom waktu", menurut beberapa laporan media. Dia mendukung pernyataannya dengan beberapa klaim keliru tentang ekonomi dan demografi China."Mereka mendapat beberapa masalah," kata Biden kepada pendukungnya. “Itu tidak baik karena ketika orang jahat memiliki masalah, mereka melakukan hal yang buruk.” Dia secara keliru menyatakan bahwa China memiliki "tingkat pengangguran tertinggi" dan lebih banyak orang usia pensiun daripada usia kerja. Dia mengejek Inisiatif Sabuk dan Jalan khas Xi sebagai "hutang dan jerat", menyinggung pinjaman yang diberikan China kepada negara-negara berkembang.Pernyataan itu mengingatkan pada komentar yang dibuat Biden pada acara politik serupa di bulan Juni, ketika dia menyebut Xi sebagai "diktator". Pejabat China mengajukan pengaduan resmi di Washington dan menyebut penghinaan itu sebagai "provokasi politik." Biden menepis kontroversi tersebut ketika ditanya pada jumpa pers tentang reaksi Beijing, dengan mengatakan dia tidak berpikir akan ada "konsekuensi nyata apa pun."Pada acara penggalangan dana hari Kamis, presiden AS berusia 80 tahun itu mengatakan dia ingin memiliki "hubungan rasional" dengan China, menambahkan, "Saya tidak ingin menyakiti China, tetapi saya mengawasi." Dia tidak merinci potensi tindakan China mana yang menjadi perhatiannya, meskipun ketegangan AS-China atas pemerintahan sendiri Taiwan telah meningkat dalam setahun terakhir.Biden mengklaim pertumbuhan ekonomi China melambat hingga 2%. PDB China naik pada kecepatan 5,5% di paruh pertama tahun ini, dibandingkan dengan tingkat AS sekitar 2,2%. Karena ekonomi Barat merasakan dampak inflasi yang tinggi secara historis, China menghadapi deflasi.Negara ini memiliki lebih dari tiga kali lebih banyak orang usia kerja dibandingkan orang berusia 60 tahun ke atas. Tingkat pengangguran China sekitar 5,2%, dibandingkan dengan 6,4% di zona euro. Spanyol dan Yunani sama-sama memiliki tingkat pengangguran dua digit.Biden telah membuat komentar yang menghasut tentang pemerintahan Xi pada saat pemerintahannya berusaha memperbaiki hubungan yang tegang antara dua ekonomi terbesar dunia itu. Pernyataan "diktator" -nya datang hanya satu hari setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengakhiri kunjungan yang telah lama ditunggu-tunggu ke China. Menteri Keuangan Janet Yellen dan utusan iklim AS John Kerry kemudian melakukan kunjungan ke Beijing.Penggalangan dana Utah diadakan di rumah Mark Gilbert, mantan duta besar AS untuk Selandia Baru dan Samoa. Para donor dilaporkan harus membayar setidaknya $3.300 untuk hadir. Tuan rumah membayar $ 100.000, dan tamu yang menyumbang setidaknya $ 50.000 diizinkan untuk berbicara dengan Biden dan berfoto dengannya. Mereka yang membayar $10.000 hingga $25.000 bisa mendapatkan foto dengan presiden.[IT/r]