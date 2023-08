WSJ: Mesir Menolak Tekanan AS untuk Mempersenjatai Ukraina 

IslamTimes - Pejabat Mesir dilaporkan telah memutuskan untuk tidak terlibat dalam mempersenjatai Ukraina, mengabaikan permintaan AS yang berulang kali untuk memproduksi peluru artileri dan senjata lain yang diperlukan untuk serangan balasan Kiev terhadap pasukan Rusia.

Kairo dilaporkan menolak keras permintaan untuk mengirim senjata ke Kiev karena berusaha untuk menjaga netralitas dalam konflik dengan RusiaWashington juga telah meminta Mesir untuk memasok rudal anti-tank, sistem pertahanan udara dan senjata kecil untuk Ukraina, Wall Street Journal melaporkan pada hari Jumat (11/8), mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya. Permintaan itu diajukan beberapa kali, termasuk selama pertemuan Maret antara Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi di Kairo.“Dalam percakapan dengan para pejabat AS, Mesir belum secara definitif menolak permintaan tersebut, tetapi para pejabat Mesir mengatakan secara pribadi bahwa Mesir tidak memiliki rencana untuk mengirim senjata tersebut,” kata surat kabar itu.Pesan itu rupanya belum sampai ke Washington. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS menyatakan optimisme tentang membuat Mesir membantu Ukraina, mengatakan kepada surat kabar itu bahwa "diskusi kami dengan mitra Mesir kami tentang kepentingan bersama dalam mengakhiri perang Russa adalah produktif dan berkelanjutan."'Untuk melindungi benua dari tekanan Barat': Mengapa para pemimpin Afrika mencari perdamaian antara Rusia dan Ukraina.Awal tahun ini, Kairo dilaporkan mundur di bawah tekanan AS dari rencana yang diduga untuk menjual roket ke Rusia. Al-Sisi telah mencoba mempertahankan hubungan baik dengan Washington dan Moskow di tengah krisis Ukraina, menolak bergabung dalam kampanye yang dipimpin AS untuk mempersenjatai Ukraina dan menghukum Rusia.WSJ mencatat bahwa kegagalan untuk mendaftarkan Mesir dalam upaya tersebut terjadi pada "momen kritis" dalam konflik, di mana pasukan Ukraina mencoba untuk mendorong melalui garis pertahanan Rusia yang tangguh ketika AS mencoba untuk menggalang dukungan militer dan diplomatik untuk Kiev. Keputusan Al-Sisi juga muncul pada saat beberapa anggota Kongres mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden untuk menahan $320 juta dari $1,3 miliar bantuan militer AS yang dijanjikan ke Mesir, mengutip catatan hak asasi manusia negara itu.Badan-badan intelijen AS dilaporkan mengharapkan hasil yang berbeda. The Washington Post melaporkan pada bulan April bahwa menurut dokumen intelijen AS yang bocor, pemerintah Mesir telah menyetujui rencana untuk menjual peluru artileri 152mm dan 155mm ke AS untuk dipindahkan ke Ukraina.Al-Sisi menghadiri pertemuan puncak Presiden Rusia Vladimir Putin dengan para pemimpin Afrika bulan lalu di St. Petersburg. Setelah pertemuan empat mata dengan al-Sisi, Putin mengatakan Rusia bertujuan untuk menyelesaikan zona industri di dekat Terusan Suez sebagai bagian dari rencana untuk meningkatkan perdagangan dengan Mesir dan negara-negara Afrika lainnya.[IT/r]