AS Akan Membatasi Dana Iran yang Dicairkan

IslamTimes - Amerika Serikat akan mempertahankan pembatasan atas $6 miliar aset Iran yang disita yang akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan, di mana Tehran diperkirakan akan membebaskan lima orang Amerika yang ditahan.

Washington akan memiliki "visibilitas penuh" ke mana uang itu diarahkan, kata Gedung PutihJuru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengomentari pengaturan tersebut pada hari Jumat (11/8), mengatakan kepada wartawan bahwa AS akan terus mencermati ke mana sumber daya dikirim. Dia menekankan bahwa pembicaraan sedang berlangsung, bagaimanapun, dan bahwa "kesepakatan belum selesai."“Pada dasarnya, dana tersebut hanya dapat diakses untuk makanan, obat-obatan, peralatan medis yang tidak memiliki penggunaan militer ganda,” kata Kirby, menambahkan: “akan ada proses uji tuntas dan standar yang diterapkan dengan masukan dari Departemen Keuangan AS."Perjanjian tersebut pertama kali dilaporkan oleh beberapa media awal pekan ini, yang mencatat bahwa selain mencairkan miliaran dana Iran, Washington juga akan membebaskan lima warga Iran yang saat ini dikurung di penjara AS. Presiden Joe Biden dilaporkan secara prinsip telah menyetujui kesepakatan tersebut .Gedung Putih telah mengkonfirmasi bahwa lima orang Amerika yang ditahan di Iran sekarang berada dalam tahanan rumah, dengan empat baru saja dibebaskan dari Penjara Evin Tehran. Tiga dari tahanan diidentifikasi sebagai Siamak Namazi, Morad Tahbaz, dan Emad Shargi, sementara yang lain meminta anonimitas.Aset Iran yang dibekukan disimpan dalam rekening terbatas di Korea Selatan. Berdasarkan kesepakatan itu, mereka dilaporkan akan dipindahkan ke Qatar, di mana Iran dapat memulihkan dana tersebut. Kirby mengatakan "tidak akan ada hambatan" untuk transaksi itu, jika kesepakatan diselesaikan.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken sebelumnya mengatakan pertukaran tahanan tidak berarti keringanan sanksi untuk Iran, bersikeras bahwa Iran hanya akan menerima "dananya sendiri", dan bahwa aset akan dibatasi untuk "tujuan kemanusiaan".Tehran telah berulang kali menyerukan diakhirinya hukuman ekonomi AS yang meningkat di bawah Presiden Donald Trump, yang menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 yang dibuat antara Iran, AS, dan kekuatan dunia lainnya. Sementara pembicaraan untuk melanjutkan pakta nuklir dengan imbalan keringanan sanksi sebagian besar terhenti, Kirby mengatakan AS akan "menyambut baik" setiap langkah Iran untuk mengurangi program nuklirnya.Kesepakatan tahanan muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Teluk Persia, di mana Washington telah memerintahkan serangkaian penempatan militer dalam beberapa pekan terakhir, termasuk jet tempur F-35, kapal perusak rudal dan kapal perang lainnya. Awal pekan ini, 3.000 marinir dan pelaut Amerika ditempatkan di wilayah itu untuk "menghalangi" pasukan Iran, kata Angkatan Laut AS, menuduh Tehran melakukan "pelecehan dan penyitaan kapal dagang."[IT/r]