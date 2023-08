The Times: Serangan Balik Ukraina Gagal Memenuhi Ekspektasi NATO 

IslamTimes - NATO terlalu optimis tentang kemampuan militer Ukraina untuk mendapatkan kembali tanah sebelum serangan balasan musim panasnya, The Times melaporkan pada hari Sabtu (12/8), mengutip seorang perwira AS yang tidak disebutkan namanya. Surat kabar Inggris mencatat bahwa para pejabat di Kiev telah mulai menyalahkan pendukung Barat mereka karena kurangnya tekad mereka.

Blok militer pimpinan AS “mengharapkan keajaiban” dari pasukan Kiev, kata seorang perwira Amerika kepada surat kabar InggrisDalam artikelnya yang ditulis oleh Mark Galeotti, penulis lebih dari 20 buku tentang Rusia, The Times mengutip seorang perwira militer AS tanpa nama yang terlibat dalam pelatihan anggota dinas Ukraina. “Nato mengharapkan keajaiban, dan Ukraina menjanjikannya,” katanya, seraya menambahkan bahwa “Anda tidak dapat berperang melawan optimisme.”Pejabat AS lainnya mengatakan kepada outlet media bahwa "kami belum menutup buku pada tahun 2023, tetapi kami meningkatkan pemikiran kami tentang tahun 2024."Laporan tersebut mengklaim bahwa baik Rusia maupun Ukraina tidak dapat membuat kemajuan yang menentukan saat ini, dengan yang terakhir sekarang menggembar-gemborkan perebutan masing-masing desa sebagai tanda keberhasilan.Penulis memperkirakan bahwa Kiev memiliki waktu paling lama dua bulan untuk membalikkan keadaan sebelum hujan musim gugur mulai membuat tanah tidak dapat dilalui untuk perangkat keras militer pada bulan November.Benteng pertahanan yang kuat dan ladang ranjau luas yang didirikan oleh pasukan Rusia di Ukraina selatan adalah salah satu alasan kinerja serangan balasan Kiev yang kurang baik, klaim laporan itu.Terhadap latar belakang ini, para pejabat di Kiev baru-baru ini mulai mengkritik NATO karena tidak berbuat cukup, salah satunya menggambarkan blok militer pimpinan AS sebagai "berani," menurut surat kabar itu.Dengan tidak adanya pihak yang mau berkompromi, konflik kemungkinan akan berlanjut untuk jangka panjang, laporan itu menyimpulkan.Berbicara kepada Washington Post awal pekan ini, Presiden Polandia Andrzej Duda, salah satu pendukung setia Kiev, mengakui bahwa militer Ukraina “saat ini tidak dapat melakukan serangan balasan yang sangat menentukan terhadap militer Rusia.”Juga minggu ini, CNN mengutip pejabat AS dan Barat lainnya yang tidak disebutkan namanya yang memprediksi bahwa "sangat tidak mungkin" bahwa pasukan Kiev akan dapat "membuat kemajuan yang akan mengubah keseimbangan konflik ini."Ukraina meluncurkan serangan balasan yang telah lama ditunggu-tunggu pada awal Juni, memusatkan upayanya di banyak titik di sepanjang garis depan dari Zaporozhye hingga Wilayah Donetsk.Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, operasi tersebut ternyata merupakan kegagalan yang sejauh ini merugikan Ukraina 43.000 personel dan 4.900 unit perangkat keras militer.[IT/r]