China Memperingatkan 'Tindakan Tegas' setelah Kunjungan Wakil Presiden Taiwan ke AS

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri China mengutuk kunjungan Wakil Presiden Taiwan William Lai ke Amerika Serikat pada hari Sabtu (12/8), dan bersumpah akan membalas.

Beijing mengatakan akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi kedaulatannya setelah perjalanan oleh "pembuat onar" William LaiDalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (13/8), Beijing menegaskan kembali penentangannya terhadap segala bentuk komunikasi diplomatik antara Washington dan Taipei.Lai, yang dianggap sebagai pesaing kuat untuk memenangkan pemilihan presiden Taiwan pada Januari, tiba di New York pada Sabtu malam untuk persinggahan singkat sebelum menuju Paraguay untuk menghadiri pelantikan presiden baru negara Amerika Selatan itu.Dalam rilis yang dikeluarkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri yang tidak disebutkan namanya pada hari Minggu, Beijing mengatakan "dengan tegas menentang kunjungan separatis 'kemerdekaan Taiwan' ke AS dengan nama apa pun atau dengan dalih apa pun." Ia menambahkan bahwa Lai adalah "pembuat onar terus menerus" dan bahwa kedatangannya di Amerika Serikat "secara serius melanggar prinsip Satu China" dan "sangat merusak kedaulatan dan integritas teritorial China."Dia menambahkan bahwa "China mengikuti perkembangan dengan cermat" dan bahwa "tindakan tegas dan kuat" akan diambil untuk melindungi kepentingan nasional.Setibanya di New York, Lai menulis di X (sebelumnya Twitter) bahwa dia "menantikan bertemu teman dan menghadiri program transit". Diplomat tersebut diperkirakan akan bertemu dengan ekspatriat Taiwan pada sebuah resepsi di New York, publikasi Inggris the Guardian melaporkan pada hari Minggu mengutip seorang tokoh anonim yang mengetahui perjalanan tersebut.Sumber itu menambahkan bahwa Lai bermaksud untuk menjaga agar kunjungan itu "rendah hati" dan tidak akan mengadakan pembicaraan formal dengan anggota parlemen AS. Perjalanan pulang Lai juga mencakup persinggahan lain di San Francisco, di mana dia diharapkan untuk bertemu dengan Laura Rosenberger, ketua American Institute di Taiwan – umumnya dianggap sebagai kedutaan de facto Washington di Taipei.Kunjungan singkat Lai ke AS dilakukan saat Beijing dan Washington berusaha untuk meningkatkan hubungan menyusul ketegangan jangka panjang antara dua ekonomi terbesar dunia.Awal bulan ini, Washington mengeluarkan undangan resmi kepada Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam sebuah langkah yang dianggap sebagai pendahulu pertemuan antara pemimpin Joe Biden dan Xi Jinping akhir tahun ini.Washington secara resmi mengakui prinsip 'Satu China', yang menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari China. Namun, Washington telah mempertahankan hubungan diplomatik informal dengan Taipei selain memasok persenjataan.[IT/r]