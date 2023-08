Kemenlu Suriah Menuduh AS Melanggar Kedaulatan dan Mensponsori Teroris

IslamTimes - Kementerian luar negeri Suriah menggarisbawahi bahwa kehadiran militer AS secara ilegal di wilayah negara itu disertai dengan penjarahan cadangan minyaknya dan meningkatnya tekanan ekonomi terhadap rakyat Suriah.

Pasukan Amerika Serikat bertanggung jawab atas eskalasi militer di Suriah timur, di mana kelompok teroris seperti Negara Islam (ISIS/ISL) mengintensifkan aktivitas mereka baru-baru ini, kata kementerian luar negeri Republik Arab Suriah."Pasukan AS mensponsori teroris, yang bertanggung jawab atas penyergapan 10 Agustus terhadap prajurit Suriah di Deir ez-Zor," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, yang diterbitkan oleh kantor berita SANA Sabtu (12/8) malam. "Tindakan kriminal ini dilakukan oleh mereka yang digunakan Amerika Serikat sebagai alat untuk menerapkan rencananya di Suriah dan seluruh kawasan."Kementerian luar negeri Suriah menggarisbawahi bahwa kehadiran militer AS secara ilegal di wilayah negara itu disertai dengan penjarahan cadangan minyaknya dan meningkatnya tekanan ekonomi terhadap rakyat Suriah.“Amerika secara terang-terangan melanggar kedaulatan Suriah dan mengacaukan situasi untuk melanjutkan pendudukan mereka,” kata kementerian itu.Damaskus berjanji untuk melanjutkan operasinya melawan teroris sampai ancaman tersebut benar-benar hilang.“Suriah juga menegaskan kesiapannya untuk membebaskan tanahnya dari pasukan AS, Israel, dan Turki, sesuai dengan hukum internasional,” kata dokumen itu.Setidaknya 33 prajurit Suriah tewas pada 10 Agustus ketika sebuah bus yang mereka tumpangi disergap di dekat kota Al Mayadin sekitar 368 km dari ibu kota Damaskus. Sumber medis kemudian mengatakan bahwa jumlah korban tewas dapat bertambah, karena 11 prajurit yang terluka dirawat di rumah sakit dalam kondisi serius.Menurut televisi Al Hadath, teroris melakukan lebih dari 40 serangan bersenjata di Suriah timur sejak awal 2023, menewaskan 67 prajurit dan milisi.[IT/r]